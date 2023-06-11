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彰化縣淨海動員372人 清除3064公斤海洋垃圾

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供
彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供

彰化縣環境保護局為響應世界海洋日，從到6月8日起到今天，分別在4個場地，結合海岸（灘）認養單位、海巡、農漁單位及民眾，展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾，還海洋清新面目。

彰化縣環保局指出，這項活動先是6月8日上午在王功漁港揭開序幕，包括王功蚵藝文化協會志工、草湖國中及王功國小同學都熱情參與，透過現場蚵礁製作及海廢清除活動兩者動靜結合，喚起民眾對環境覺知與持續性之環境關懷，以永續環境為目標。

護海精神的旗幟緊接著傳遞給6月9日線西海尾、曾家、什股社區的居民，在彰化縣自然生態教育中心白色海豚屋由導覽人員的解說下，對彰化的海洋環境有更進一步的認識，使得參與民眾在伸港溼地的淨灘活動更加地投入，更願意守護家鄉的海洋環境；6月10日則在福寶濕地舉辦，由三和村長黃于甄帶領著社區居民清除福寶濕地的海廢垃圾。

壓軸的是今天由彰化市忠權社區與彰化縣志願服務資源整合推廣中心的志工、精誠高中學生們，一同在線西第二水劍進行淨海活動，把淨海的精神，繼續延續到下一代。

這次世界海洋日淨海周活動四場地，共有372人參加，總共清除3064公斤海洋垃圾，其中一般垃圾占1243公斤、資源垃圾佔971公斤、廢蚵繩850公斤。

環保局秘書黃維祥表示，此次活動透過海廢手作、海洋環境教育，喚起縣民對海洋環境議題的重視，搭配動手撿拾垃圾，體認到海洋廢棄物種類及密度，並藉此鼓勵大家改變消費習慣，多方使用環保用具，加入減塑行列，讓「少塑」變成多數，讓彰化成為有愛城市，無塑擁抱海洋。

彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供
彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供
彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供
彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供
彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供
彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供
彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供
彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供
彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供
彰化縣環境保護局從到6月8日起到今天，分別在4個場地展開「愛在彰化、護海相連」海洋環境教育宣導暨淨海活動，4天來，共動員372人，清除3064公斤海洋垃圾。圖／彰化環保局提供
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海洋垃圾 濕地 自然生態 淨灘

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