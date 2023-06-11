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巨大機械公司淨灘 600人烈日下清出500公斤垃圾

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
巨大機械公司今天舉辦2023 Chill Live淨灘 Go活動，600名志工分組在大甲松柏漁港南側海灘上撿垃圾。圖／巨大機械提供
巨大機械公司今天舉辦2023 Chill Live淨灘 Go活動，600名志工分組在大甲松柏漁港南側海灘上撿垃圾。圖／巨大機械提供

巨大機械公司今天上午舉辦2023 Chill Live淨灘 Go活動，600多名志工分組在台中大甲松柏漁港南側海灘上，烈日下撿拾一袋袋的資源回收垃圾，共清除500公斤垃圾。

生產國際品牌捷安特自行車的巨大公司，去年雖新冠肺炎嚴峻，營業額仍保持在900多億元，該公司每年都辦回饋活動，包括年終雪中送碳救濟、打掃公司鄰里周圍環境等。

這次淨灘活動巨大機械與苑裡海線一家親環保協會合作，透過環境保護意識的傳遞，推動對環境的重視與海洋的保護，今天在大甲松柏漁港南側一帶海灘舉辦 Chill Live淨灘 Go活動，自由參加報名的員工約600人，有人全家參加。活動開始前，由協會舉辦環境教育講座，講解淨灘精神和海洋教育，並指導參加者如何垃圾分類。

淨灘者拿鏟子、手套、垃圾回收袋等工具，從松柏漁港西勢海堤由南至北沿岸撿拾，共持續4個多小時，拾起一袋袋的垃圾，最後清出海灘上的垃圾超過500公斤，大部分是大型保麗龍、廢漁網及廢瓶罐等物。

淨灘 新冠肺炎

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