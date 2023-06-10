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國慶焰火移師台中梧棲

聯合報／ 記者陳秋雲林佩均／台中報導
國慶籌備委員會秘書長花敬群表示，今年國慶焰火將在台中梧棲漁港施放。圖／聯合報系資料照片
國慶籌備委員會秘書長花敬群表示，今年國慶焰火將在台中梧棲漁港施放。圖／聯合報系資料照片

暌違9年，國慶焰火今年移師台中，初步規劃在梧棲漁港舉行。 市長盧秀燕指出，市府有爭取，國慶籌備委員會秘書長花敬群也於日前拜訪，告知蔡英文總統及籌委員主委游錫堃都支持今年在台中施放國慶焰火。中市府將規劃多種特色遊程迎賓，海線飯店業者見焰火商機也喜上眉梢，台中國際機場開放中進中出，可吸引中港日韓遊客到來。

盧秀燕說，中央與地方約定昨天上午10點各自公布，市府團隊會全力以赴，接下來充分配合籌委會規劃，將國慶焰火辦得有聲有色。她表示，市府已陪同花敬群到各區現勘，最後拍板在梧棲漁港。台中市曾於2002年、2014年承辦國慶焰火。

盧秀燕說，期盼透過國慶焰火活動，呈現大台中建設，讓大家度過美好的國慶夜晚。將由副市長王育敏召開跨局處分工會議，與中央攜手合作。

市府觀旅局指出，2014年國慶焰火也在台中港區，當時3天系列活動吸引120萬人潮，至少創造12億元商機。暌違9年後，適逢疫後旅遊大爆發且有4天連假，今非昔比，將結合地方特色，規劃多種特色遊程，並串連旅宿業、旅行社及觀光相關產業推出各項優惠活動，吸引國內外遊客到訪觀光旅遊消費，創造加乘效益。

旅宿業者表示，已有民眾打電話詢問訂房，業者開始討論國慶焰火的海洋假期方案。 業者指出，台中國際機場開放中進中出航線，預期可吸引亞洲中港日韓遊客，在台中規劃兩天一夜或三天兩夜行程，訂房會外溢到市區，對振興小鎮老街商圈經濟也很有幫助。

國慶 盧秀燕 梧棲

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