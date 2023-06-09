彰化傑出演藝團隊授證 王惠美盼更多企業團體支持

彰化縣政府今天舉辦傑出演藝團隊授證記者會，由彰化縣長王惠美親自為9個演藝團體授證，其中陳麗香歌仔戲團、光興閣掌中劇團也獲選國立傳統藝術中心「傳統藝術開枝散葉民間劇場重塑計畫」、新和興總團獲選「承功—新秀舞臺」匯演計畫，各演藝團隊體近年培植年輕新秀，除了兼顧民間廟會傳統演出，也著力於劇場藝術創新。

彰化縣政府今天舉辦傑出演藝團隊授證大會，由縣長王惠美親自為9個演藝團隊授證，其中陳麗香歌仔戲團、光興閣掌中劇團也獲選國立傳統藝術中心「傳統藝術開枝散葉民間劇場重塑計畫」、新和興總團獲選「承功—新秀舞臺」匯演計畫，各演藝團隊體近年培植年輕新秀，除了兼顧民間廟會傳統演出，也著力於劇場藝術創新。

王惠美說，今年彰化縣陳麗香歌仔戲團、光興閣掌中劇團、新和興總團、員圓舞蹈團、王功兩廣國術龍獅戰鼓團、萍蓬草兒童劇團等6團獲選傑出演藝團隊；彰藝園掌中劇團、彰化青年管樂團、就是木笛室內樂團等3團獲選潛力演藝團隊。

王惠美說，彰化縣文化局近年用心扶植縣內演藝團隊，引介表演藝術專業師資，媒合跨縣市交流演出等，以提升縣內傑出團隊營運能量，傑出演藝團隊也將從7月到10月陸續在員林演藝廳上演精彩好戲。

今年彰化縣傑出演藝團隊也入選多項中央單位年度計畫支持，新和興總團獲選國立傳統藝術中心「承功—新秀舞臺」匯演計畫，第四代江怡璇獲選文化部文化資產局「重要傳統表演藝術」廖瓊枝老師傳習藝生；彰藝園掌中劇團獲選「傳統藝術接班人駐園演出計畫」，第三代傳人陳韋佑也是「文化部重要傳統藝術布袋戲保存者陳錫煌」傳習藝生。

王惠美說，兩位傳藝青年獲大師親自指導，期待團隊持續深耕，形塑彰化藝文品牌。縣府今天也特別邀請跨縣市場館、團隊、建大、美利達等企業公司與會，希望企業及愛好藝文者一起支持優秀演藝團隊。

彰化縣傑出演藝團隊在員林演藝廳年度公演資訊：