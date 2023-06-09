一日從國小讀到大學圓夢 老寶貝：跟孫炫耀有讀冊

台中市豐原區鐮村社區34位長者，今體驗一日從國小「讀」到大學畢業，並穿上學士服，頭戴學士帽，完成撥穗、領取畢業證書儀式，意義非凡。88歲賴林瓊琚阿嬤幼因二次大戰國小肄業，今完成大學學歷，驕傲地說，「我回去要跟阿孫炫耀，阿嬤有讀冊」。

台中市豐原區鎌村社區服務長輩已逾15年，鐮村社區據點輔導老師李春振說，許多長輩年幼歷經二次大戰，無法順利就學、畢業，這次規劃老寶貝們重返校園，追尋他們曾經的學習夢想，34位長輩知悉要一天從國小讀到大學畢業，都相當期待。

今天上午參與豐田國小的歡樂闖關遊戲，敲響幸福鐘聲，接續體驗豐南國中緊張刺激的畢業考試，接下來，探索豐原高商豐富多樣的科系，體驗製作左手香香膏教學。

隨後到海線的弘光科技大學，由副校長張聰民、老人福利系主任余靜佳授課老人活動與健康促進，化妝品應用系主任許慈芳介紹彩妝造型，讓阿公、阿嬤吸收化妝品生技與美髮等相關知識。

88歲賴林瓊琚阿嬤笑說，國小因戰爭國小肄業，今天能一口氣從國小讀到大學，「感覺我自己好厲害」，阿嬤也笑說，回去一定要跟阿孫炫耀，「阿嬤也讀大學、有讀冊(讀書)」。

「現在學生好幸福！」88歲張陳秀琴阿嬤沒讀過書，在弘光科大看到各式各樣系所，尤其參觀完美髮系，最想學髮型設計，除了空間好、設備佳，重點是可以將自己設計得「水噹噹」。

因家境不好無法升學初中(國中) 的88歲郭火城阿公，今天圓夢讀書，有感要活到老、學到老，文與武都要學習，多接觸新事物，人生才富足快樂。