金門鐵炮百合盛開美不勝收 迷人花海吸引民眾搶拍

金門植物園的生態河道旁鐵炮百合最近陸續綻放中，近萬朵的白色百合連綿成串，與對岸紫色的百子蓮互相映襯，形成浪漫花海景緻，吸引不少民眾到場搶拍，民眾李小姐就說，這兩天天氣好，百合花拍起來特別美。

金門植物園原為軍方苗圃連，在林務所爭取縣府及中央經費維護下，園內自然景觀生態豐富多樣，而且是地區環境教育場域之一。由於金門四季分明的氣候條件下，適合球根類的花卉生長，林務所近年獲農委會林務局補助進行復育金門百合計畫，並在中興大學張正教授團隊指導下，在各管轄園區內進行鐵炮百合、百子蓮、孤挺花及紅花石蒜等物種景觀栽植作業。

而這些種類的植物具有膨大的鱗莖以儲存養分、水分等，適時讓這幾年乾旱的金門，能保有亮麗的景觀特色的環境景觀缺水的氣候型態。

今年植物園生態河道旁的白天堂鐵炮百合，有標誌性的喇叭型花朵，香味清幽淡雅，近日天氣好，百合花已有花朵爆發的趨勢，若無強降雨等氣候影響，約有2週花期，歡迎踴躍民眾前往賞花。。

近日已有不少民眾前往拍照打卡，民眾都稱讚百合花在溫暖的陽光下綻放，營造出一片迷人的花海，天氣好一場美麗的盛宴正在上演。