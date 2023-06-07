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鼓勵畢業生追夢 台積電慈善基金會董座張淑芬現身就業職訓營

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台積電前董娘張淑芬（前排右3）、雲朗集團總經理盛治仁（前排右3）現身「就業x職訓培力營」，暨大附中學生驚喜。圖／暨大附中提供
台積電前董娘張淑芬（前排右3）、雲朗集團總經理盛治仁（前排右3）現身「就業x職訓培力營」，暨大附中學生驚喜。圖／暨大附中提供

國立暨大附中推動產學合作，提早與就業接軌，今率畢業生北上參與台積電基金會與雲朗合辦的「就業x職訓培力營」，實作體驗房務管理、餐飲、櫃台等旅宿業實務，並瞭解產業內涵，台積電前董娘張淑芬也現身勉勵交流，學生好驚喜。

暨大附中指出，為結合技職學生與業界實務需求，發揮在校所學，校方積極推動產學合作，架構「畢業即就業」管道，而今年獲邀參加台積電慈善基金會與雲朗觀光集團辦理「就業x職訓培力營」，號召想瞭解或朝旅宿業發展的畢業生前往。

該校教師團隊今天帶領應屆畢業生北上台北君品酒店，學生在專業人員指導進行房務實務訓練、紅酒開瓶技巧、櫃台對談接待等課程，培訓後由雲朗集團總經理盛治仁頒發結業證書，憑證等於取得在該集團旗下觀光餐飲品牌的優先面試機會。

而在房務實務操作期間，台積電前董娘張淑芬突然現身關心暨大附中學子學習狀況，並與他們對談交流，更勉勵已經從高中畢業的他們，不論在升學或就業培訓等過程中，都要把握任何充實自己的機會，未來將會有無數的機會在前方等著。

暨大附中黃方伯說，學生對於能見到台積電慈善基金會董事長張淑芬、雲朗觀光集團總經理盛治仁都相當驚喜且興奮，他們兩人對於公益的推廣、技職教育的培育，讓許多學生透過技職與就業，而有手握釣竿、學會釣魚改善家庭境遇的機會。

而此次活動除感謝台積電慈善基金會及雲朗觀光集團，陪學生北上的秘書陳怡伶及實習處吳慧君、輔導室林淑芳及學務處周家羽等主任，帶畢業生拓展視野，完成升學與就業的最後一哩路，並促成學校在產學合作的新里程碑，同樣功不可沒。

暨大附中畢業生今參加「就業x職訓培力營」，台積電前董娘張淑芬（左）現身勉勵交流，學生驚喜。圖／暨大附中提供
暨大附中畢業生今參加「就業x職訓培力營」，台積電前董娘張淑芬（左）現身勉勵交流，學生驚喜。圖／暨大附中提供

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