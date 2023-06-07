南投吸食電子煙年齡下降至國中 全面禁止國高中生吸食

南投縣統計縣內國中學生及高中職學生的電子煙使用率分別為3.9%及8.8%，不但年齡下降到國中生，縣內吸食率與國民健康署最新公布全國數據相當，國中、高中職生使用電子煙比例上升到16.7%與21.4%，顯示電子煙對南投縣青少年形成一定程度的健康危機，強調將全面禁止電子煙，以維護青少年健康。

南投衛生局指出，根據國民健康署調查發現，紙菸吸菸率持續下降，但新興的電子煙、加熱煙的使用率卻大幅上升，尤其是學生族群，而國際間也屢屢傳出新興菸品對青少年健康的侵害，而青少年使用電子煙的原因，竟然是因為「口味或味道較好」、「朋友都在吸」，讓人不免擔心新興菸品正戕害下一代健康。

局長陳南松表示，近年來業者不斷推出新類型產品，及使用誘人味道的添加物，吸引青少年嘗試或購買使用電子煙，全國國中學生及高中職學生電子煙使用率為3.9%及8.8%相當最多，國中生占34.8%、高中職生26.7%，更透過網路社群平台大量散播電子煙資訊之行銷手法，刻意不提其對健康的危害，甚至以行銷文字誤導民眾，逐漸經由各種管道進入國內，嚴重威脅青少年健康。

陳南松說，菸害防制法修法，已將電子煙及加熱煙納入管理，對於近年來快速崛起的電子煙、加熱菸、加味菸，新規範正式上路，除擴大禁菸地點、使用年齡、菸盒警示圖文之外，也加重罰則，違法販售最高可處新台幣 100 萬元、使用者則可處 1 萬元罰款。

相關資訊可上南投衛生局網站查詢https://www.ntshb.gov.tw/。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康