影／光田綜合醫院向上院區上梁 預計2024年年中營運

光田綜合醫院向上院區今天舉行上梁典禮，該院區座在沙鹿區向上路七段，鄰近國道三號交流道與台中特三號、特五號道路交匯處，交通便利，上粱典禮也代表向上院區兩棟新醫療大樓已近完工，預計2024年年中開始營運。

光田醫療體系總院長王乃弘今天率領多位主管與各醫療科醫師上梁祈福，期許新院區的加入除可提升大中部地區醫療量能，也打造真正以病人為中心的醫療模式。

光田綜合醫院新院區醫療大樓工程今天上午在向上路七段基地舉行上梁典禮，向上院區佔地近4萬坪，規劃兩棟地上13層樓，地下5層智慧醫療大樓，投入資金逾80億，完工後可提供近900床醫療需求，聚集優秀醫護人才及新進的醫療器材，強化急重難症處理能力，跨科別整合治療，並結合醫療在地化政策，全院也將導入智慧醫療系統與精準醫療科技嘉惠病人，建構友善就醫環境。

光田綜合醫院總院長王乃弘表示，光田醫院深耕海線已逾百年，以騎馬行醫一步一腳印的拓荒精神服務鄉親，獲得民眾的支持與信賴，未來將持續懷抱以人為本的理念，結合科技提升醫療照顧效能。向上院區上梁代表光田醫療體系進入全新的里程碑，並整合大甲院區提供中部海線完善區域醫療服務，促進地方經濟。

王乃弘表示，向上院區佔地寬闊，為提供民眾與員工更完善的醫療服務與工作環境，建構多項友善多元的空間，包括社區健康中心、月子中心、員工托嬰中心、藝術空間、健身房、員工休閒空間、美食街等，並規劃近700個汽車位與900個機車位，有助提升民眾員工交通便利性。

光田綜合醫院向上院區在現有基礎下，未來將進一步發展急重症醫療、國際醫療、細胞治療、中風全能照護、運動醫學中心、耳鳴中心等特色醫療，並提供婦、兒、月子中心一條龍服務，整合多項健康醫療服務於一處。