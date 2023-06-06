梧棲大排魚群不斷暴斃惡臭 蔡其昌批盧市府無視海線痛苦

台中梧棲大排水溝連續二天出現大量魚群暴斃，魚屍遍布水面產生惡臭，居民不滿，立法院副院長蔡其昌和台中市議員王立任、楊典忠批評市長盧秀燕團隊施政漫不經心，放任梧棲大排魚群暴斃事件頻傳；中市環保局表示將協助啟動應變人力進場清理，透過跨局處合作加速作業，希望今天清理完成。

台中市環保局指出，梧棲大排主要污染來源為生活污水，其次為事業廢水。此次死魚事件研判為上周六豪雨夾帶大量泥沙，沖刷入梧棲大排造成魚群死亡，水利局已調派人力清理，並協調雇工優先清理人口稠密處梧南國小的周遭區域，環保局也將協助啟動應變人力進場清理，透過跨局處合作加速作業，希望今天清理完成。

環保局強調，以往死魚原因常為高溫缺氧或大排感潮河段漲退潮鹽度因素及水利構造物所造成缺水。環保局長陳宏益重視梧棲大排等海線排水死魚事件及水質改善事宜，已於6月1日召開跨局處研商會議，召集市府水利局、台中港關連工業區服務中心等相關單位，建置溝通聯繫平台，執行科技監測。

環保局說明，市府水利局短程措施為儘速評估原梧棲大排水質改善工程提升處理量能、辦理清淤作業，立即改善大排水質；中程措施為既有設施功能提升或優化，或向中央申請經費辦理大排截流或設置污水處理設施；長程措施則是爭取中央經費，加速辦理設置公共污水下水道系統。

立法院副院長蔡其昌表示，近半個月來就發生超過兩起梧棲大排魚群大量暴斃事件，表示市府在先前發生時完全沒有徹查原因、解決問題，僅以水體水位偏低，溶氧測值偏低等理由搪塞民眾，且後續清除死魚也不積極、漫不經心，導致死亡魚群惡臭難聞，嚴重影響附近居民生活，更放任死亡魚群沿出海口排出外海，造成漁民捕魚作業的困擾，也可能影響購買魚貨的消費者權益，更會造成海洋嚴重生態汙染，他呼籲盧市府應加速處理並徹查事件發生原因、全面清查沿線暗管、認真面對解決問題，不要再讓梧棲居民時常遭受惡臭痛苦。

台中市議員王立任表示，梧棲大排死魚問題造成許多民眾困擾，他要求水利局盡快處理魚屍，以免造成嚴重的環境衛生及污染問題，更進一步要求相關單位針對大排清淤，避免後續颱風等氣候因素，又有相同問題發生。

台中市議員楊典忠表示，梧棲大排再度出現大量死魚且發出惡臭，附近居民及鄰近的梧南國小上學的學童及家長都不堪其臭，許多家長帶著小孩掩鼻上學進校園，海風吹來要學生們實在難以上課，他上個月中在議會質詢海線河川嚴重汙染後，短短不到２周，梧棲大排就又爆出大量死魚及惡臭，市府對於河川污染問題應該找方法解決而不是找藉口推託，要求市府重視海線河川水質改善，加速污水下水道建置。

梧棲區草湳里長林槐庭指出，這種狀況發生次數已經不計其數，昨天發現後就馬上通報各相關單位要求儘速處理，同時也播打1999陳情，但都無法見到效果，清除速度仍緩慢。市政府一直標榜是宜居城市，梧棲卻是成天魚群暴斃、臭氣充天、難以居住。