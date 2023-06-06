台中梧棲大排魚群暴斃 居民不滿爆發

台中市梧棲大排前天起連續兩天，出現上萬尾死魚，多為吳郭魚，魚屍遍佈水面發出惡臭。附近居民不滿情緒爆表，質疑上游工廠趁機偷排廢水。議員楊典忠現場勘查，批評不應該有魚群暴斃、河川嚴重汙染。環保局表示，研判與上周六豪雨夾帶泥沙，沖刷入梧棲大排造成，將加速清理魚屍，並推動改善水質工程。

梧棲區草湳里長林槐庭表示，上月21日發生數千尾魚群暴斃後，前天、昨天又出現上萬尾死魚，梧棲大排下游草湳里水閘門又被打開，沒設置攔油索攔截魚屍，任由漂往台中港海域，嚴重汙染海洋環境生態；他批評，為什麼梧棲大排死魚撈不完？海線是二等市民嗎？

楊典忠表示，昨天從上游三條圳沿路巡視至臨港路，梧棲大排水質呈現夾帶泥沙的黃褐色，幾乎天天有死魚，近日更嚴重，梧南國小就在大排旁邊，海風吹來學生如何上課？上月在議會質詢，市府承諾跨局處研商對策，結果之後一天都有死魚，根本沒有心改善。

環保局表示，前天起獲報梧棲大排從大興橋至西濱港埠路、文化路區段有大量死魚，稽查發現水體呈土黃色，死魚分布處有大面積汙泥堆積，魚體魚鰓含泥魚嘴張開，簡易測試水質未檢出重金屬，水體水位偏低，溶氧測值1.9毫克偏低，推測上周六豪雨造成上游泥土沖刷造成死魚。

環保局指出，梧棲大排主要汙染源為生活汙水，其次為事業廢水，已通報水利局派工清理，協調雇工優先清理人口稠密處梧南國小周遭區域，預計今天清理完畢。