聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中梧棲大排魚群暴斃 居民不滿爆發

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市梧棲大排連續2天有上萬魚群暴斃，議員楊典忠昨天下溝親自勘查。圖／市議員楊典忠提供
台中市梧棲大排連續2天有上萬魚群暴斃，議員楊典忠昨天下溝親自勘查。圖／市議員楊典忠提供

台中市梧棲大排前天起連續兩天，出現上萬尾死魚，多為吳郭魚，魚屍遍佈水面發出惡臭。附近居民不滿情緒爆表，質疑上游工廠趁機偷排廢水。議員楊典忠現場勘查，批評不應該有魚群暴斃、河川嚴重汙染。環保局表示，研判與上周六豪雨夾帶泥沙，沖刷入梧棲大排造成，將加速清理魚屍，並推動改善水質工程。

梧棲區草湳里長林槐庭表示，上月21日發生數千尾魚群暴斃後，前天、昨天又出現上萬尾死魚，梧棲大排下游草湳里水閘門又被打開，沒設置攔油索攔截魚屍，任由漂往台中港海域，嚴重汙染海洋環境生態；他批評，為什麼梧棲大排死魚撈不完？海線是二等市民嗎？

楊典忠表示，昨天從上游三條圳沿路巡視至臨港路，梧棲大排水質呈現夾帶泥沙的黃褐色，幾乎天天有死魚，近日更嚴重，梧南國小就在大排旁邊，海風吹來學生如何上課？上月在議會質詢，市府承諾跨局處研商對策，結果之後一天都有死魚，根本沒有心改善。

環保局表示，前天起獲報梧棲大排從大興橋至西濱港埠路、文化路區段有大量死魚，稽查發現水體呈土黃色，死魚分布處有大面積汙泥堆積，魚體魚鰓含泥魚嘴張開，簡易測試水質未檢出重金屬，水體水位偏低，溶氧測值1.9毫克偏低，推測上周六豪雨造成上游泥土沖刷造成死魚。

環保局指出，梧棲大排主要汙染源為生活汙水，其次為事業廢水，已通報水利局派工清理，協調雇工優先清理人口稠密處梧南國小周遭區域，預計今天清理完畢。

梧棲 水質 豪雨 水利局 重汙染 吳郭魚

延伸閱讀

清華認養頭前溪 以AI科技等行動守護河川

銅鑼工業區大排成泡泡河 苗縣環保局採樣檢測

影／梧棲大排連二天上萬尾魚暴斃 附近居民和民代不滿情緒爆表

以AI追蹤川廢變化、科學透析水質底泥 清大認養頭前溪

相關新聞

中台灣電影中心、智慧塔 延宕挨轟

台中市議會昨考察水湳重大建設，已完工驗收2年的中台灣電影中心，迄今未委外招商，議員批已成「蚊子館」；「台灣塔」計畫12年...

大肚和美大橋 地方憂無交通配套

跨越中彰的大肚和美跨河大橋去年底開工，內政部長林右昌昨天下午到大肚工務所聽取工程簡報。藍綠立委關心跨河大橋與周邊交通的配...

日月潭船票收費標準廢止

日月潭乘船遊湖是熱門觀光活動，早年訂有收費標準，縣府評估該規定無益市場自由競爭，昨天在縣務會議決定廢止，回歸市場機制，並...

「彰化金好禮」甄選 投票抽大獎

彰化縣政府鼓勵產業創新、轉型，增加品牌形象，昨天在縣府中庭為「2023彰化金好禮」甄選活動宣傳，縣長王惠美說，彰化建縣3...

台中梧棲大排魚群暴斃 居民不滿爆發

台中市梧棲大排前天起連續兩天，出現上萬尾死魚，多為吳郭魚，魚屍遍佈水面發出惡臭。附近居民不滿情緒爆表，質疑上游工廠趁機偷...

北斗鎮長補選 楊麗香：勇敢站出來 將代夫出征

彰化縣北斗鎮長李玄在因案入監服刑，依地方制度法規定3個月內辦理補選，李妻前鎮長楊麗香今天在臉書貼文說，「玄在對鄉親的承諾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦