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中市原民館外簡介地圖繪中國軍機 民眾反映半年未改

中央社／ 台中5日電

台中市府轄下台中市原民館，有民眾發現館外簡介地圖看板上，竟繪有掛中國五星旗的軍機，經反映半年未改善向立委投訴；中市府表示，因作業不慎、圖示未經查證，已卸除看板修正。

依據台中市政府原住民族事務委員會網站資料指出，位於台中市大雅區的台中市原住民族文化館，原名為台中市原住民綜合服務中心，自民國93年4月開館，是台中市都會區唯一的原住民族文化館舍，在定位上，是中部地區原住民文化推廣的搖籃。

但去年11月，有民眾到台中市原民館參觀時，在館外的簡介告示看板上，介紹原民館周邊交通，因原民館旁就是台中清泉崗機場，看板上繪有軍機，軍機上竟掛中國五星旗標誌。

民眾向台中市政府原民會反映後，歷經半年卻都未見修正，日前向民進黨立委林靜儀投訴。林靜儀今天接受媒體聯訪時表示，文宣當初發包是不是交給中國廠商處理，才會掛上中國五星旗，台中市政府竟然連哪一國的軍機都不清楚，要求改善。

市府原民會透過文字稿表示，由於作業不慎，圖示未經查證，造成各界誤解，原民會已立即卸除說明板，並重新針對圖文內容進行修正及更新，未來將審慎處理各項文案內容，全力推廣原民文化。

台中市 原住民 五星旗

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