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撐不住！百年南投戲院漲價致歉 網留言超暖惹哭業者

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投戲院成立於1920年，已有百年歷史，是南投市唯一、全台最老的首輪戲院。圖／本報資料照
南投戲院成立於1920年，已有百年歷史，是南投市唯一、全台最老的首輪戲院。圖／本報資料照

有百年歷史的「南投戲院」是南投市碩果僅存的電影院，但近期公告，因經營成本快速攀升，不得不調整票價，一般票種7日起調漲10元、愛心敬老票漲5元，平均漲幅約5%，業者致歉也做好挨罵準備，未料民眾留言超暖心，惹哭業者。

南投戲院成立於1920年，撐過921地震、近年疫情等困境，是南投市唯一、全台最老的首輪戲院，3年多前交棒第三代蔡杰峰，為讓老戲院煥發生機，啟動百年轉型計畫，陸續斥資上千萬整修、汰換影音設備等，更強化連結與地方的情感。

然因南投戲院票價從921地震後凍漲至今已24年，但近期公告將調整票價，業者也詳述原因說明，老戲院從地震後持續虧損，但為保留南投人共同的記憶，努力幫它找回生機，雖前債未清仍做出改變，並啟動轉型計畫，改善老戲院的缺失。

慢慢的，民眾願意重新進到老戲院欣賞電影，老戲院從被遺忘的邊陲之地，再度回到大家的生活中，但在電費大幅度調漲、且片長越來越長（老戲院不會加收費用），經營成本攀升快速，經過一個月的觀察與討論，只能做出票價調整的決定。

南投戲院表示，一般票種（全票、學生、軍警醫護、兒童）調漲10元，愛心敬老票調漲5元，3D票種、餐飲價格不變，後天（7日）起實施。以假日票為例，全票200元漲至210元、兒童票120元漲至130元、愛心票100元漲至105元。

同時向民眾再次致歉稱，因為希望老戲院繼續成長，這需要實際的資源才能做到，因此得做出調整。而5%的漲幅，是老戲院最大的誠意。而在決定漲價時，也已做好被罵的心理準備，但只要老戲院能持續變好，相信挨罵的時間就會短一點。

未料，南投戲院公告一出，民眾熱烈留言，且是一面倒的支持調漲，多數人直呼「漲價合理」、「只漲10元也太佛心」、「漲了還是比外縣市影城便宜」、「只漲了10元，你人真好」等，甚至有人建議「才漲10元，其實能多漲一點」。

對於民眾支持票價調整，南投戲院業者感動表示，大家是要逼哭他嗎？要去棉被裡哭一波，畢竟都做好挨罵準備，沒想到卻是一面倒支持，真的很感謝，他不會辜負鄉親的，但也希望「便宜」不是大家來老戲院的唯一理由，「喜歡」才是。

南投 票價 愛心

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