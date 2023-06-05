影／梧棲大排連二天上萬尾魚暴斃 附近居民和民代不滿情緒爆表

台中市梧棲大排水溝昨天和今天連二天，已出現上萬尾死魚，魚屍遍佈水面，多數是生命力強的吳郭魚，魚屍已傳出惡臭，清潔人員今天持續清除，附近居民不滿情緒爆表，台中市議員楊典忠今天下溝查看死魚情形，他說宜居城市不應該有河川嚴重污染與天天魚群暴斃的情況，他要求市府盡速改善。

梧棲大排常傳出現大量魚屍，惡臭讓附近居民無法忍受，擔心生態浩劫，也懷疑上游工廠利用假日及下雨偷排有毒廢水肇禍，要求環保局全面清查暗管，希望能追出汙染源和肇禍者。

環保局表示，昨天上午接獲通報梧棲大排從大興橋至西濱港埠路、文化區段有大量死魚，派員稽查，發現現場水體呈土黃色，死魚分佈地點有大面積汙泥堆積，魚體魚鰓含泥魚嘴張開，水質簡易測試，重金屬未檢出，水體水位偏低，溶氧測值1.9毫克偏低，推測近日豪雨造成上游泥土沖刷入梧棲大排造成魚群死亡，已通報水利局派工清理中。

梧棲區草湳里長林槐庭表示，上月21日發生數千尾魚群暴斃後，昨天和今天又出現上萬尾死魚，昨天梧棲大排下游草湳里水閘門又打開，也沒設置攔油索攔截魚屍，任由漂往台中港海域，嚴重汙染海洋環境生態。

市議員楊典忠表示，他今天上午從上游三條圳沿路巡視至臨港路，梧棲大排水質就呈現夾帶泥沙的黃褐色，幾乎天天都有死魚，但這幾天更嚴重，死魚成群不減反增，梧南國小就在大排旁邊，許多家長帶著小孩掩鼻上學進校園，海風吹來要學生們如何上課，里長林槐庭則說，為什麼海線的梧棲大排死魚撈不完？海線是二等市民嗎？