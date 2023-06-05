彰化「金好禮」甄選 民眾投票還可以抽大獎

彰化縣政府鼓勵縣內產業積極創新、轉型並增加品牌形象，今天在縣府中庭為「2023彰化金好禮」甄選活動宣傳，縣長王惠美說，彰化建縣300年，有許多隱形冠軍，很多好口味，好食、好物、好伴手禮就在彰化，7月31日前受理報名，歡迎在地老店、新創商店、品牌業者踴躍參加。

王惠美表示，彰化金好禮甄選活動分為食品類及非食品兩大類，每一類各選出10項金質獎，另外特別增加網路人氣獎、現場人氣獎、超威新人獎，總共38個獎項，但限制一家商店只能提出3項產品參與評選，希望透過甄選活動，把好的產品行銷出去，產品質跟量能夠繼續升級。

王惠美指出，這次活動分3個階段評分，專家學者評選占40%，網路票選占30%，以及現場投票占30%。另外，為了滿足大家一次買齊全，將在9月辦理大型展售會，販售多種商品，現場消費滿200元，民眾就可以現場投票，選出彰化縣特色商品，還有機會抽中iPhone手機、筆記型電腦、3C產品，500元禮券等，歡迎全國民眾把好禮帶回家。

王惠美表示，得獎廠商將由You Tuber網紅協助推廣行銷，並在知名通路銷售，還有機會組成禮盒進行公益販售，未來將透過大型活動重點推廣商品，有更多行銷機會。