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杉林溪繡球花絕美盛放 壯闊巨瀑美景再現

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
杉林溪森林生態渡假園區近期繡球花盛放，目前花開7成，美不勝收，花期持續至7月底。圖／杉林溪森林園區提供
杉林溪森林生態渡假園區近期繡球花盛放，目前花開7成，美不勝收，花期持續至7月底。圖／杉林溪森林園區提供

南投竹山杉林溪森林生態渡假園區栽種逾15萬株繡球花盛放，美不勝收。園方表示，整體花開約7成，花期可望持續至7月底，而近期雨量豐沛，「杉林溪首景」松瀧岩瀑布一掃缺水陰霾，再現壯闊水勢，民眾可把握時間上山遊憩避暑。

杉林溪森林園區指出，杉林溪位居海拔1600公尺，氣候適合繡球花栽培，全園為此栽種逾15萬株繡球花，有桃紅、灰藍、黃綠、粉紅、紫紅及淡紫等顏色，每年5至7月進入繡球花季，而每株最多可開出7至8朵花，盛放時花團錦簇。

隨時序進入6月，杉林溪園區的繡球花已到盛放期，滿山滿谷的繡球花開約7成，粗估數十萬朵繡球花同時盛開，台灣蝴蝶戲珠花、百子蓮等也綻放爭豔，美不勝收，園方也透露，最佳觀賞地點是杉林溪花卉中心與木屋區溪流兩岸。

而杉林溪松瀧岩瀑布因高低落差達38米，豐水期水源充沛、水勢壯闊，而有「杉林溪首景」之稱，但受去年底至今年初久旱不雨影響，原本氣勢磅礡的巨瀑，一度變涓涓細流，令遊客失望，甚至被戲稱成了「尿尿小童」，如今再現壯闊水勢。

杉林溪森林園區表示，5月起至今的幾波雨勢，成功紓解了山區旱象，也讓松瀧岩瀑布水量回穩，巨瀑美景再現；入夏後，園區夏季平均氣溫約20℃，並結合森林、瀑布、溪流、雲霧、花卉等景觀，民眾可把握時間上山遊憩避暑。

「杉林溪首景」松瀧岩瀑布今年初缺水，一度僅剩涓涓細流，再現壯闊水勢。圖／杉林溪森林園區提供
「杉林溪首景」松瀧岩瀑布今年初缺水，一度僅剩涓涓細流，再現壯闊水勢。圖／杉林溪森林園區提供
杉林溪森林生態渡假園區近期繡球花盛放，目前花開7成，美不勝收，花期持續至7月底。圖／杉林溪森林園區提供
杉林溪森林生態渡假園區近期繡球花盛放，目前花開7成，美不勝收，花期持續至7月底。圖／杉林溪森林園區提供
杉林溪森林生態渡假園區近期繡球花盛放，目前花開7成，美不勝收，花期持續至7月底。圖／杉林溪森林園區提供
杉林溪森林生態渡假園區近期繡球花盛放，目前花開7成，美不勝收，花期持續至7月底。圖／杉林溪森林園區提供

南投 森林遊樂區

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