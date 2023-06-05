南投竹山杉林溪森林生態渡假園區栽種逾15萬株繡球花盛放，美不勝收。園方表示，整體花開約7成，花期可望持續至7月底，而近期雨量豐沛，「杉林溪首景」松瀧岩瀑布一掃缺水陰霾，再現壯闊水勢，民眾可把握時間上山遊憩避暑。

杉林溪森林園區指出，杉林溪位居海拔1600公尺，氣候適合繡球花栽培，全園為此栽種逾15萬株繡球花，有桃紅、灰藍、黃綠、粉紅、紫紅及淡紫等顏色，每年5至7月進入繡球花季，而每株最多可開出7至8朵花，盛放時花團錦簇。

隨時序進入6月，杉林溪園區的繡球花已到盛放期，滿山滿谷的繡球花開約7成，粗估數十萬朵繡球花同時盛開，台灣蝴蝶戲珠花、百子蓮等也綻放爭豔，美不勝收，園方也透露，最佳觀賞地點是杉林溪花卉中心與木屋區溪流兩岸。

而杉林溪松瀧岩瀑布因高低落差達38米，豐水期水源充沛、水勢壯闊，而有「杉林溪首景」之稱，但受去年底至今年初久旱不雨影響，原本氣勢磅礡的巨瀑，一度變涓涓細流，令遊客失望，甚至被戲稱成了「尿尿小童」，如今再現壯闊水勢。