為視障學生視力健康把關 獅子會到惠明盲校辦視力篩檢

國際獅子會300-C1區曾捐贈永信社會福利基金會1台沐浴車，中華小腦萎縮症病友協會1輛復康巴士，台灣愛之光公益協會護眼防盲視力檢查儀器，今天再到台中市惠明盲校舉辦視力篩檢活動，為視障學生的視力健康把關。

國際獅子會在美國總會的獅子會國際基金會(LCIF)主席道格拉斯.亞歷山大今天也到場，獅子會透過視力篩檢，將透過輔具等協助視障學生改善視力。

在國際獅子會300-C1區2022-2023年度總監洪傳貴號召下，大家出錢出力，發揮愛心捐贈弱勢團體輔具及車輛，並設置「國際獅子會MD300台灣中區視覺照護及低視力服務中心」，希望藉由獅子會的力量幫助身障或弱勢的學童及民眾重建光明的人生。

今天在台中市驗光師公會理事長謝孝杭帶領下，10多位驗光師及大葉大學視光學系一起到惠明盲校，針對特教小朋友視力篩檢，謝孝杭說，特教小朋友視力較一般人差，希望透過篩檢讓他們接受輔助，讓眼睛看得清楚，今天共篩檢16位小朋友，因特教小朋友的篩檢需要較長的時間，有些是眼睛低視能，透過特殊儀器及設備檢查才能檢查更深入，後續會透過獅子會的資源，讓小朋友獲得適當輔具改善。