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彰化東螺溪好夥伴響應世界環境日 淨溪加上清除外來生態殺手

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣湖埔社區大學響應世界環境日舉辦東螺溪淨溪活動，今天號召各地志工600人加入淨溪、清除外來種小花蔓澤蘭行列。記者林宛諭／攝影
彰化縣湖埔社區大學響應世界環境日舉辦東螺溪淨溪活動，今天號召各地志工600人加入淨溪、清除外來種小花蔓澤蘭行列。記者林宛諭／攝影

彰化縣湖埔社區大學響應世界環境日舉辦東螺溪淨溪活動，今天號召各地志工600人加入淨溪、清除外來種小花蔓澤蘭行列，中央與彰化縣府也投入7.65億元進行東螺溪水環境改善計劃，更包括長達8.3公里的沿線五大景觀亮點，希望在官民合作下，打造美麗的生態綠廊。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，湖埔社區大學學生給合社區志工長期投入東螺溪生態保護工作，已連續11年舉辦淨溪活動，今年更是在東螺溪整治前擴大號召全國各地民眾來共襄盛舉，因為東螺溪不僅有美麗的台灣欒樹隧道，每年也辦木棉花花季活動，今年還有來自桃園、及南部外縣市民眾報名參加淨溪活動，可以來賞景、生態之旅、利用農廢沼渣來當綠手指DIY盆栽等。

林淑玲說，希望守護東螺溪生態的工作未來也能從溪湖、二林等地複製到外鄉鎮，所以今年串連了9鄉鎮志工投入淨溪活動，而沿線的小花蔓澤蘭攀附構樹、木棉花等樹木，會讓樹慢慢死亡，對生態傷害相當大，志工也一起移除約3公里的小花蔓澤蘭。

經濟部水利署第四河川局長李友平說，東螺溪在前瞻計劃畫經濟部「全國水環境改善計畫」第六批次水環境改善案18餘億元經費預算中，彰化獲得的補助款就占了三分之一額度，分配到全國最多的經費，希望把東螺溪整治成生態景觀文化渠道後，未來將會有更多外地遊客到訪，帶動地方發展。

縣府水利資源處長馬英傑表示，中央與彰化縣府共投入7.65億元進行東螺溪水環境改善計劃，包括「東螺溪水體活化及加強灌溉管理計畫」、「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」、「溪湖水綠廊道環境改善工程-水綠環境及廊道空間改善」、「北斗渡船頭水文化綠廊環境營造計畫」及「埤頭木棉花道河畔環境改善計畫」等。

馬英傑說，而三項沿線景觀綠廊工程經費約3.6億元，其中「東螺水綠廊道工程」自埔鹽鄉石埤橋至溪湖鎮舊鐵橋，長度約8.3公里的慢行通道，提供行人及自行車族群通行，更會打造五亮點，包括導入設計元素結合地方特色需求，包含觀夕平台、欒樹廣場、近水學塘、花漾驛站及天盛鳥屋，未來盼結合地方社區共同參與，透過東螺溪改造後帶動彰化地區生態遊憩與觀光發展。

彰化縣湖埔社區大學響應世界環境日舉辦東螺溪淨溪活動，今天號召各地志工600人加入淨溪、清除外來種小花蔓澤蘭行列。記者林宛諭／攝影
彰化縣湖埔社區大學響應世界環境日舉辦東螺溪淨溪活動，今天號召各地志工600人加入淨溪、清除外來種小花蔓澤蘭行列。記者林宛諭／攝影
彰化縣湖埔社區大學響應世界環境日舉辦東螺溪淨溪活動，今天號召各地志工600人加入淨溪、清除外來種小花蔓澤蘭行列。記者林宛諭／攝影
彰化縣湖埔社區大學響應世界環境日舉辦東螺溪淨溪活動，今天號召各地志工600人加入淨溪、清除外來種小花蔓澤蘭行列。記者林宛諭／攝影
彰化縣湖埔社區大學響應世界環境日舉辦東螺溪淨溪活動，志工們除了加入淨溪行列，也體驗當綠手指，利用農廢沼渣來DIY盆栽等。記者林宛諭／攝影
彰化縣湖埔社區大學響應世界環境日舉辦東螺溪淨溪活動，志工們除了加入淨溪行列，也體驗當綠手指，利用農廢沼渣來DIY盆栽等。記者林宛諭／攝影

社區大學 小花蔓澤蘭

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