大里運動中心無障礙設施遠又陡還加欄杆？ 身障者怨像入場考試

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聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市有身障者反映，指大里區國民暨兒童運動中心正門入口處的坡道太陡，必須吃力地推著輪椅才能往上走。圖／張芬郁提供
台中市有身障者反映，指大里區國民暨兒童運動中心正門入口處的坡道太陡，必須吃力地推著輪椅才能往上走。圖／張芬郁提供

台中市有身障者反映，指大里區國民暨兒童運動中心的無障礙坡道設置的太遠，還有欄杆阻攔，得低頭才能越過，而設在正門入口處的坡道，不僅太陡，必須吃力地推著輪椅才能往上走，運動中心還說這條坡道不屬於無障礙設施，令他們感覺不友善，也疑惑怎麼會這麼不方便。

市議員張芬郁接獲投訴，親自陪著行動不便的楊小姐走一趟。她說，中心正門入口處的坡道為何以是做為「工作坡道」為由，不提供身障朋友使用，而要求改走左側相距約50公尺的身障坡道？而且，工作坡道設計的太陡峭，身障者即使使用，也必須下來推著輪椅才能往上走。

而且，勝利二路機車入口處的身障停車格，距離運動中心正門遠，且要先走一大段凹凸不平的石磚路，而擋機車進入的ㄇ型欄杆也讓輪椅很難轉進去，身障朋友只好從欄杆下鑽過去。張芬郁說，運動中心已營運近兩年，但這些情形令人看了不忍，將要求運動局會同運動中心全面檢視並改善。

身障的楊姓女子說，地下室停車場若能讓身障三輪機車停入，那就可以選擇搭電梯進入中心，省去一大段的「入場考驗」。

運動中心人員說，身障者使用的無障礙坡道較遠，是當初設計者的考量，但正門的坡道除了工作使用，並未禁止身障者使用；未來是否可以修改成符合身障者使用規格，或工作和身障使用兼具，將進一步研究。至於所謂的欄杆是阻擋機車進入，身障者和推娃娃車的民眾只要稍以「L」型轉一下，一旁仍有空間進入。

對於身障者的三輪車是否以以從地下室停車場進入，因來往均是汽車，會不會有安全顧慮？將會同負責管理的交通局討論。

身障者 運動

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