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影／童醫院辦公益慢跑活動 王育敏籲市民每周3次規律運動
童綜合醫院今天在梧棲區舉辦「保腎健康 責無膀貸 公益慢跑活動」，台中市副市長王育敏在運動局長李昱叡陪同下，到場為跑友加油打氣，王育敏呼籲大家，不分老少養成每周運動3次，每次至少30分鐘以上的規律運動。
王育敏表示，為促進運動健康，中市長盧秀燕積極推動台中酷運動、酷城市，推動各項運動、舉辦多元體育活動，鼓勵市民養成規律運動習慣，建設台中運動場域，營造優質運動環境，率先全國首創「國民暨兒童運動中心」，目前已成功啟用3座，正在興建的有5座，包括清水、豐原、太平、北屯，以及烏日全民運動館，市府積極推展台中運動建設，期盼市民不分老少養成每周運動3次，每次至少30分鐘以上的規律。
童綜合醫院總院長童敏哲表示，童綜合醫院連續3天舉辦 TICS 2023 泌尿科國際研討會活動，為了讓參加研討會的國內外醫療專家學者舒展身心、促進健康，今天舉辦公益慢跑活動，跟大家一起為健康而跑。
運動局表示，今天慢跑活動在梧棲區頂寮里活動中心起跑，近年台中市為推展運動風氣，積極在各區辦理路跑活動，包含羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、舒跑杯、資訊盃公益馬拉松、國道四號路跑、228扶輪盃公益路跑、高美濕地路跑、馬索沃路跑、大雅晨曦麥香馬拉松等多項活動，鼓勵市民多參與促進健康。
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