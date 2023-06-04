南投野生動物急救站 開張

近年野生動物受傷案例增加，南投縣政府與與九九峰可愛世界動物園合作，昨天成立南投縣野生動物急救站，開幕典禮時有松雀鷹誤闖受困，急救站獸醫檢查後，確認沒有大礙即野放，成為野生動物急救站首位「病患」。

南投集集已有農委會特有生物保育研究中心的野生動物急救站，縣府昨與民間單位合作成立，成為全縣第2處野生動物急救站。

九九峰動物園位在草屯鎮，除展出動物，兼具教育功能，提供戶外教學環境；九九峰動物園和縣府合作，成立南投野生動物救護站，協助野生動物醫療照顧、收容及野放評估；昨天開幕並簽署合作意向書，強化南投野生動物救援能量。

昨天揭幕儀式中，有隻松雀鷹誤闖受困，這隻突如其來的「急診病患」，急救站人員立刻觀察與救治，仔細確認松雀鷹沒有大礙後，在大家見證下當場野放，回歸大自然。

南投縣農業處表示，近幾年來野生動物救傷日增，以往野生動物受傷，都後送至集集特生中心的野生動物急救站，路途遙遠；九九峰動物園成立救護站後，可供烏溪沿線野生動物醫療急救，提升野生動物治療復原成效。

副縣長王瑞德說，野生動物是珍貴的生態資產，公私部門合作，推動野生動物保育。九九峰動物園董事長游家富說，籌設動物園迄今正好10年，園區從動物教育做起，打造美麗、舒適的動物棲息環境，目前在中台科大協助下，興建首座動物放射治療中心，營造更完善的動物救援醫療環境。