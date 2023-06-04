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風雲社團／檜樂遊登山會 10年遊記出書

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
檜樂遊登山會假日結伴暢遊山林，已持續10年。圖／法務部前部長施茂林提供
檜樂遊登山會假日結伴暢遊山林，已持續10年。圖／法務部前部長施茂林提供

法務部前部長施茂林退休後，與好友組成「檜樂遊登山會」，成員有大學校長、高中老師、律師、會計師和科技公司負責人等，假日結伴暢遊山林，留下生命難得的記憶。近期，檜樂遊登山會把10年出遊的照片集結成書，記念暢遊山林的歲月。

施茂林說，有次率工商考察團赴大陸盧山，親臨其境，真如蘇東坡所言「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，他與同行的建築師徐榮貴都認為應該多接近大自然，商議成立登山會遊山玩水，2012年9月成立。

登山會首次出遊地點為溪頭，施茂林說，他們不是登百岳，而是中部郊山，約定每月第1個周六出遊，當天來回，持續10年，從三義到古坑，除了溪頭、杉林溪曾重覆1、2次，其餘路線次次不同。

施茂林說，雖是當天往返，每次至少有2小時登山行程，中午聚餐、聊天，成員僅30人，但連同家人同行，經常都是6、70人出遊，有次去梅山達上百人，連颱風剛過也仍成行。

登山會豐富成員生活，會友們出遊玩出興趣，還延伸出爬山、泡茶等群組。今年當選中菁會長的台灣數位光訊科技董事長廖紫岑也是登山會成員，她在登山會集結出版的書中序文說，成立10年的登山會，不僅用腳健行，更是用心體會的心靈寄託之處。

廖紫岑引用電影「別跟山過不去（A Walk in the Woods）」的台詞，「老子爬的不是山，是夢想」，就跟登山會成員體會到的一般。

溪頭 考察 會計師

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