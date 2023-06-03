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學生速寫梧棲老街 這群高中生筆下流露情感

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市中港高中國中部美術班舉辦「水墨梧棲」和「中驛舊城文旅」雙聯展，即日(3日)起至9月3日止，在梧棲文化出張所展出。圖／中港高中提供
台中市中港高中國中部美術班舉辦「水墨梧棲」和「中驛舊城文旅」雙聯展，即日(3日)起至9月3日止，在梧棲文化出張所展出。圖／中港高中提供

台中市中港高中國中部美術班舉辦「水墨梧棲」和「中驛舊城文旅」雙聯展，即日(3日)起至9月3日止，在梧棲文化出張所展出，展現第16屆美術班學生在水墨、攝影和寫作教學方面的成果。今開幕現場，學生現地速寫梧棲老街，隨後發表座談，對當地文化景觀注入情感。

雙聯展由中港高中校長簡崐鎰主持，「水墨梧棲」由老師林圭堂指導，學生運用傳統水墨技法和天馬行空的想像力，描繪梧棲區的老街、街區、大庄聚落和海濱，並融入可愛的動漫角色。

作品還有，宏偉的新天地餐廳建築出現正在執行任務的忍者龜、梧棲漁港有酷斯拉大戰鹹蛋超人、哆啦A夢當起大村福德宮前石獅子的職務代理人等，充滿創意和趣味。作品以油畫框輸出掛在園區巷弄間、印製布旗懸掛在日式警察宿舍屋簷下，營造出獨特氛圍。

「中驛舊城文旅」展覽中，學生們透過攝影和文字，表達了對台中舊城區的記憶和情感，包括：審計新村、文化資產園區、綠空鐵道和台中驛站等地。

展覽中精選了29篇攝影文字作品，展現孩子獨特的觀察力和表達能力。簡崐鎰這樣形容，融合影像和文字，紀錄學生的所見所思並賦予情感與記憶，是孩子們在文旅活動中的再創作。

學生們還發表了「中驛舊城文旅」攝影詩集，內容包括影像與詩作，詩集將贈送給台中海線的國小，培養孩子們的生活美學感受力，同時激發對台中舊城文化歷史的興趣。雙聯展地址：梧棲文化出張所(台市梧棲區梧棲路142號)。

台中市中港高中國中部美術班舉辦「水墨梧棲」和「中驛舊城文旅」雙聯展，即日(3日)起至9月3日止，在梧棲文化出張所展出。圖／中港高中提供
台中市中港高中國中部美術班舉辦「水墨梧棲」和「中驛舊城文旅」雙聯展，即日(3日)起至9月3日止，在梧棲文化出張所展出。圖／中港高中提供
台中市中港高中國中部美術班舉辦「水墨梧棲」和「中驛舊城文旅」雙聯展，即日(3日)起至9月3日止，在梧棲文化出張所展出。圖／中港高中提供
台中市中港高中國中部美術班舉辦「水墨梧棲」和「中驛舊城文旅」雙聯展，即日(3日)起至9月3日止，在梧棲文化出張所展出。圖／中港高中提供
台中市中港高中國中部美術班舉辦「水墨梧棲」和「中驛舊城文旅」雙聯展，即日(3日)起至9月3日止，在梧棲文化出張所展出。圖／中港高中提供
台中市中港高中國中部美術班舉辦「水墨梧棲」和「中驛舊城文旅」雙聯展，即日(3日)起至9月3日止，在梧棲文化出張所展出。圖／中港高中提供

梧棲

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