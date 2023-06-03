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飼主需求大 中市擬闢寵物火化區

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

台中市沒有公立寵物殯葬火化設施，寵物死亡無處火化，須交民間業者處理，但收費與品質標準不一，造成亂象。多位議員要求市府設置公立寵物殯葬火化區，不要讓飼主在悲傷之餘還要為毛小孩後事奔波。農業局長張敬昌說，預計半個月內專案規畫，研議東海與大甲火葬場或焚化爐另闢火化設施，但須與民政、環保局研商。

議員張芬郁表示，台中有主飼養的貓、犬約24萬餘隻，飼主對寵物死亡處理的需求很大，但現行寵物生命紀念業管理辦法，讓私人業者設置寵物殯葬園區和購置設備都不易，相對無法可管，放任收費標準不一。

市議員羅永珍說，主人多把寵物視為家人，後事也不馬虎，有飼主送死亡寵物到彰化火化，花費6000元，再把骨灰帶回神岡樹葬植存區埋葬，抱怨台中沒有公立寵物殯葬火化區，飼主須往返奔波。

羅永珍說，神岡寵物樹葬園區占地1050坪，但利用率偏低。農業局長張敬昌表示，神岡區寵物樹葬園區成立2年僅有15件植存，使用率的確太低，會加強宣傳及增加誘因。

張敬昌指出，寵物火化區是鄰避設施，初步構想可規畫現有的設備，包含環保局的焚化場另建寵物火化設備。但多位議員認為把寵物跟廢棄物一起燒，恐引發反對聲浪，建議農業局考量在一般殯葬園區設置寵物火化設備。張敬昌表示，會成立專案小組，在半個月內規畫。

寵物 議員 樹葬

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