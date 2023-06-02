莊秋安獲頒暨大名譽博士 表彰紫南宮對地方文教貢獻

國立暨南大學今天頒授名譽博士學位給紫南宮主任委員莊秋安，表彰他長期資助弱勢學生就學，成為社會企業經營主，真正做到「地方創生」復興地方產業、創造就業人口，促進人口回流的目標。

暨大校長武東星表示，莊秋安博士是竹山紫南宮第八任主委，有效運用民眾領取錢母及發財金的風俗，不但成功活絡了紫南宮周邊的商圈，並且成立了社寮文教基金會，大力推廣當地文化，同時也推動全縣補助弱勢學生學雜費，讓學生安心就學。

紫南宮並且著力照顧獨居老人，協調醫院提供遠距護理服務，更具體落實環境永續精神，減少祭拜活動空污影響外，更從周邊4個里學校弱勢的孩子出發，開始從幼兒園所有的學雜費用、安親班等皆由紫南宮補助。

紫南宮的補助的範圍，甚至擴大至鄰近的國中國小弱勢孩子的學雜費、用品及學校的教育設施、建設需求都由紫南宮支援或補助。

副縣長王瑞德表示，在莊秋安的幫忙下，慈善補助也擴及到竹山鎮內學生學雜費、營養午餐，並提供獎學金及學生急難救助，更囊括全縣八鄉鎮偏鄉校區及四都會區邊緣家庭戶，預估補助學童學雜費、營養午餐、獎學金、急難救助金相關教育經費已超過億元。