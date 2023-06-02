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彰化「幸福村」幸福食堂今開張 半數長者呷免錢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉水尾村65歲以上村民享用「幸福食堂」的餐食。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉水尾村65歲以上村民享用「幸福食堂」的餐食。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉水尾村號稱幸福村，福利齊全，今天再添新福利，水尾社區「幸福食堂」開張，供應四菜一主食一湯，現有131名65歲以上長者參加食堂伙食，其中75人免費；社區長壽會長鐘竹目說，有熱騰騰現煮菜飯可吃真的很幸福。

溪州鄉水尾村民約1700人，65歲以上占半數，堪稱高齡村，因緊鄰彰化縣溪州焚化廠，享有30%的高比例回饋金，溪州鄉水尾村民福利甚佳，村民健保補助金每人4000元，生育補助每胎1萬5000元，重陽敬老金每人7000元，村民意外險每人50萬元，每戶水電費補助50%，國中以上的在學小村民獲獎助學金，今天起80歲以上免費享用幸福食堂午餐。

今天菜色炒高麗菜、炒蟹肉金菇絲瓜、炒菜豆、油豆腐、滷雞腿和炒麵、菜飯、冬瓜湯，蔬食四選三，主食二選一，搭主食和湯品，菜色與分量都相當豐盛，尤其食物偏軟爛，適合牙口不好的高齡村民。

水尾社區發展協會理事長鐘効鈞表示，水尾村是長壽村也是高齡村，許多老年人是獨老或白天獨居，三餐簡單打發，有吃就好，長期下來容易營養不良影響健康，開辦幸福食堂可供應營養均衡餐飲，也能讓老人在共同用餐過程建立友誼和尋找支持。

鐘効鈞又表示，水尾社區2018年到2019年曾開辦免費共餐，可惜外訂餐盒較不受喜愛，這次開辦幸福食堂的兩大挑戰之一就是經費來源，其次是志工人力，現在白米獲「尚水米」捐贈150公斤，蔬菜由社區居民和他的親戚捐贈，其餘食材和調味料需要購買，希望鄉公所能支援，志工現有近20人，將分組輪值周一到五的午餐料理及清理。

溪州鄉公所表示，水尾社區有焚化廠回饋金，社區與村辦公室編列經費運用計畫，鄉公所審查後若沒問題就會核准，因今年的經費已在去年底編列及審查通過，幸福食堂經費計畫今年提報，通過後明年才能運用。

彰化縣溪州鄉水尾村「幸福食堂」今天開張。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉水尾村「幸福食堂」今天開張。記者簡慧珍／攝影

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