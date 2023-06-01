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成美文化園紫薇花季登場 徵最萌身高差情人優惠入園

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉網美勝地成美文化園「紫薇花季」6到9月登場。圖／成美文化園提供
彰化縣永靖鄉網美勝地成美文化園「紫薇花季」6到9月登場。圖／成美文化園提供

彰化縣永靖鄉網美勝地成美文化園「紫薇花季」已登場，紫薇花又名愛情樹、百日紅，園區也規劃了愛情樹浪漫爆發的情人系列活動，包括情侶實境解謎、愛情主題門票優惠，6月更有最萌身高差、鮪魚肚男友或老公，及與全台十大月老廟的合照入園均可半價。

6月到9月正是成美文化園區的紫薇花季，在爆發如小瀑布般的紫薇花盛開時，漫步於禪風庭園，更別具詩意，許多情侶夫妻也喜歡在名為愛情樹的紫薇花下留影，再到園內百年夫妻樹祈福，祈求擁有美好的愛情。

園方將於6月3日邀約社區大學舞蹈班近百位媽咪與學員齊跳「花舞」，為紫薇花盛開暖身開場，也規劃「情侶實境解謎」活動，只要闖關成功就能獲得「情侶護照」、「幸福邀請卡」兩款紫薇花季紀念卡片，憑情侶護照，在今年底前能免費再次入園，幸福邀請卡也可分享給親友，憑卡享半價入園。

門票優惠活動6月募集情侶身高差距一顆頭以上的最萌身高差、或鮪魚肚男友老公，照片或現場出示本人肉肚子；6到9月全台姻緣聖地大串聯，只要與全台十大月老廟包括霞海城隍廟、艋舺龍山寺、鹿港天后宮、樂天宮、高雄關帝廟、魚池龍鳳宮、大天后宮、祀典武廟、重慶寺、大觀音亭的大門牌匾合照，均能半價入園。

成美文化園的「百年成美公堂」為二進雙護龍建築格局，是頂新集團魏家古厝，榮獲文化資產局「古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良獎」的歷史建築，聚集多位國寶級匠師耗費7年時間修復，保留傳統剪黏、古時常民生活文化，原本沉靜內斂的過水廊，也因吊掛百把油紙傘裝置成為打上美景。

園區占地十公頃，遍植百年日本黑松、真柏、羅漢松等珍貴樹種，550年紫檀、220年日本黑松更是鎮園之寶，還有「松柏軒景觀餐廳」，相映戶外庭園美景，用餐又可賞景別具風味。

成美文化園的「百年成美公堂」榮獲文化資產局「古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良獎」的歷史建築。圖／成美文化園提供
成美文化園的「百年成美公堂」榮獲文化資產局「古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良獎」的歷史建築。圖／成美文化園提供
彰化縣永靖鄉網美勝地成美文化園「紫薇花季」6到9月登場。圖／成美文化園提供
彰化縣永靖鄉網美勝地成美文化園「紫薇花季」6到9月登場。圖／成美文化園提供

情侶 歷史建築 愛情

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