中市添購緩撞工程車 重要路段隨車戒護清潔隊員

台中市環保局新購一台緩撞工程車，今年5月加入環境清潔服務行列，以移動式隨人跟車的防護模式，保護清潔隊員服勤安全。環保局表示，清潔隊員在中央分隔島撿拾垃圾，垃圾掉落在植披樹叢中不僅難撿拾，還經常被樹枝刮傷，又緊鄰呼嘯而過的快速車流，壓力極大，有了緩撞工程車加入隨車戒護勤務，可提升道路行車安全與環境清潔服務量能。

依據交通部道路交通安全督導委員會的道安資訊查詢網資料顯示，台灣大道鄰近玉門路前往市區方向的下坡段，屬高熱點發生交通事故路段，近3年來共132件事故，死亡3件、受傷人數198人。

環保局針對該下坡路段的中央分隔島垃圾撿拾工作，均以垃圾車或資源回收車前後跟車，並慢速前進，形成緩衝戒護人員工作的範圍，讓清潔人力進行徒步撿拾作業，也能讓車行駕駛提前看見明顯警示閃光標誌，及早做好車輛減速及保持適當安全距離。

環保局表示，今年緩撞工程車加入服勤行列，在台灣大道、忠明路、忠明南路、文心路、文心南路、五權路、五權西路、中清路、崇德路、北屯路、松竹路等重要道路，定期進行人車保護的環境清潔工作，除提高清潔隊員工作安全保障外，也大幅增加用路人的行車安全。