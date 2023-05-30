綠能減碳迫在眉睫 工業區太陽光電、碳盤查雙管齊下
為達成綠能減碳的總體目標，以及碳關稅是未來全球趨勢，經濟部工業局今在台南市安平工業區舉辦太陽光電推廣座談會，除了說明政策、廠商因應之道，也以國內大廠為例，鼓勵業者做好因應與準備，在市場上提升競爭力。
太陽光電座談會邀請經濟部能源局陳香如解說國際趨勢；國家政策及工業區廠房屋頂設置台陽光電的策略，並分享成功案例。另為因應2050年零碳目標，歐洲議會已訂定「碳邊境調整機制」，明訂出口國產品的碳含量超過進口國規範，除要購買「碳權」，還將被課碳稅，也請專家劉乙琦說明因應策略及趨勢。
陳香如表示，目前國內能源進口97.3%，自產僅2.7%，而離2025年綠電的目標還有一半的路要走，必須加緊努力。現在全球已有350多個國際大廠加入RE100，訴求使用綠電，台灣也有台積電、聯電、台達電、宏碁等24家大廠加入。綠電分屋頂、地面型，政府目標是2025年標裝置容量為20GW，屋頂型8GW、地面型12GW，屋頂型優先推動，包括校園、園區、社區等，而地名型太陽光電如彰濱工業區、台南七股等都在設置，台南另有力推太陽光電停車場，她也舉中鋼等成功例子，並指屋頂行光電可隔熱降溫、節能、減少電費支出等優點。
劉乙琦說，截至今年4月，世界有68個國家實施碳定價工具，約覆蓋全球23%碳排放量，而政府對於資本額100億元以上的業者今年底就要做碳盤查，這也是趨勢，因此，淨零碳排對企業是挑戰，必須及早因應。她說，歐盟CBAM從今年10月起規定需申報產品碳排放，2026年要課徵碳關稅，企業都必須及早有減碳作法，以為因應。
中華民國太陽光電發電系統商業同業公會榮譽理事長郭軒甫指出，經濟部推動工業區設太陽光電屋頂已3年， 案件都達標，南區設置容量已50mw，年發電度數6千萬度，今年擴大輔導週邊工業區設置太陽光電。他說，以200坪屋頂設置太陽光電，除可降溫3到5度，還可節省頂樓電費20%以上，之前廠商有疑慮，擔心法規會變動，他說，法規會變動，需求也會變動，廠商在訂契約時可多元討論，以附加條款因應變動，也可詢問公會，可協助解決。
台南市工業區太陽光電推廣座談會由經濟部工業局委託中華民國太陽光電發電系統商業同業公會，今天下午在安平工業區舉行，工業局南區工業區管理處副執行長嚴國豪及30多家廠商參加。
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