綠能減碳迫在眉睫 工業區太陽光電、碳盤查雙管齊下

為達成綠能減碳的總體目標，以及碳關稅是未來全球趨勢，經濟部工業局今在台南市安平工業區舉辦太陽光電推廣座談會，除了說明政策、廠商因應之道，也以國內大廠為例，鼓勵業者做好因應與準備，在市場上提升競爭力。

太陽光電座談會邀請經濟部能源局陳香如解說國際趨勢；國家政策及工業區廠房屋頂設置台陽光電的策略，並分享成功案例。另為因應2050年零碳目標，歐洲議會已訂定「碳邊境調整機制」，明訂出口國產品的碳含量超過進口國規範，除要購買「碳權」，還將被課碳稅，也請專家劉乙琦說明因應策略及趨勢。

陳香如表示，目前國內能源進口97.3%，自產僅2.7%，而離2025年綠電的目標還有一半的路要走，必須加緊努力。現在全球已有350多個國際大廠加入RE100，訴求使用綠電，台灣也有台積電、聯電、台達電、宏碁等24家大廠加入。綠電分屋頂、地面型，政府目標是2025年標裝置容量為20GW，屋頂型8GW、地面型12GW，屋頂型優先推動，包括校園、園區、社區等，而地名型太陽光電如彰濱工業區、台南七股等都在設置，台南另有力推太陽光電停車場，她也舉中鋼等成功例子，並指屋頂行光電可隔熱降溫、節能、減少電費支出等優點。

劉乙琦說，截至今年4月，世界有68個國家實施碳定價工具，約覆蓋全球23%碳排放量，而政府對於資本額100億元以上的業者今年底就要做碳盤查，這也是趨勢，因此，淨零碳排對企業是挑戰，必須及早因應。她說，歐盟CBAM從今年10月起規定需申報產品碳排放，2026年要課徵碳關稅，企業都必須及早有減碳作法，以為因應。

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會榮譽理事長郭軒甫指出，經濟部推動工業區設太陽光電屋頂已3年， 案件都達標，南區設置容量已50mw，年發電度數6千萬度，今年擴大輔導週邊工業區設置太陽光電。他說，以200坪屋頂設置太陽光電，除可降溫3到5度，還可節省頂樓電費20%以上，之前廠商有疑慮，擔心法規會變動，他說，法規會變動，需求也會變動，廠商在訂契約時可多元討論，以附加條款因應變動，也可詢問公會，可協助解決。