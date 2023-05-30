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全台最高！合歡山武嶺斑馬線 不停讓行人警方已開罰4張罰單

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺停車場至武嶺亭間今年4月已畫設斑馬線，警方對於不禮讓行人加強取締。圖／仁愛警分局提供
合歡山武嶺停車場至武嶺亭間今年4月已畫設斑馬線，警方對於不禮讓行人加強取締。圖／仁愛警分局提供

合歡山武嶺海拔3275公尺是「全台公路最高點」，今年陸續啟用武嶺隘口兩端交通號誌，並於武嶺停車場至武嶺亭間畫設斑馬線，成「全台最高」紅綠燈及斑馬線，而5月起取締「不停讓行人」，警方已開出4張全國最高的不停讓行人罰單

合歡山是國內知名景點，假日人潮車流總是擠爆山區，更因台14甲線合歡山公路多處路段狹窄，車流一多就「打結」，尤以接近武嶺停車場前隘口處最明顯，公路總局在台14甲線約31K、31.4K武嶺隘口兩端設置行車交通號誌，管制車流。

同時考量武嶺一帶遊客眾多，民眾經常橫越台14甲線往返武嶺停車場和武嶺亭，人車爭道，險象環生。為維護行人安全，公路總局埔里工務段配合武嶺亭下方的人行道標線，於今年4月在武嶺停車場至武嶺亭之間畫設斑馬線與槽化線。

沒想到，「全台最高的斑馬線」才畫好月餘，就碰上5月起全國擴大取締「不停讓行人」，當地仁愛警分局也配合中央政策，透過攔查並配合科技執法加強取締，而從5月至今也已開出4張「全國海拔最高不停讓行人的罰單」。

警方表示，台14甲線武嶺亭旁斑馬線是在5月中旬首次取締不停讓行人，並開出罰單，上周的周末假日又陸續取締3件，因此5月總計已開出4張罰單，呼籲民眾行駛汽機車都應放慢速度，務必注意路況並禮讓行人，避免違法。

仁愛警分局也提醒，台14甲線合歡山松雪樓、清境農場、霧社地區、清境國小、仁愛國中、仁愛高農、仁愛國小等路段，因遊客眾多或在學區附近也是加強取締不停讓行人的熱區，除了停讓行人，於閃黃、紅燈等非號誌化路口則須停等再開。

合歡山武嶺停車場至武嶺亭間今年4月已畫設斑馬線，警方對於不禮讓行人加強取締。圖／仁愛警分局提供
合歡山武嶺停車場至武嶺亭間今年4月已畫設斑馬線，警方對於不禮讓行人加強取締。圖／仁愛警分局提供

武嶺 罰單

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