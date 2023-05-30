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「正頭葡萄」盛產季來了 大村巨峰葡萄宴報名秒殺

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學餐旅管理系師生製作葡萄套餐。記者簡慧珍／攝影
大葉大學餐旅管理系師生製作葡萄套餐。記者簡慧珍／攝影

大村鄉種植巨峰葡萄面積彰化縣第二大，又是露天葡萄最大產地，時值葡萄夏果盛產期，大村鄉公所串連在地產地首次舉辦大村葡萄觀光文化季，除了活動日當天，現在到6月底都是夏果產季，民眾可到大村鄉購買在日光浴下長大的「正頭葡萄」。

根據中央農情統計，彰化縣巨峰葡萄種植面積1106.56公頃，全台最大，大村鄉種植面積404.85公頃，僅次於溪湖鎮475.28公頃，不過溪湖鎮溫室種植約415公頃，大村鄉僅約100公頃，可見大村鄉約304.85公頃採露天種植，堪稱全縣最大露天葡萄產地。

大村鄉公所舉辦112年紫戀大村—大村葡萄觀光文化季，今天開幕。縣長王惠美表示，全國每兩顆巨峰葡萄有一顆來自彰化縣，大村鄉是重要產地，鄉農會信用部逾千名存款千萬元的葡萄農，顯見輔導推廣多年有成，今年鄉長賴志銘在鄉代會支持下，整合產地農業和工商資源舉辦觀光文化季，相當有特色。

「葡萄要呷正頭的。」賴志銘說，大村鄉巨峰葡萄多為露天種植，從幼果到成熟都在自然環境下生長，充分享受日光浴和雨水的滋潤，果肉格外Q，甜中帶一微酸，十足葡萄風味，現在是夏果產季，6月底前都可到大村鄉遊玩和選購露天葡萄，鄉公所舉辦相關活動報名幾乎秒殺。

今天大葉大學餐旅管理系教授林言叡帶領6名學生，展示過去1個月研發設計的葡萄特色風味餐，端出葡萄咕咾肉、葡萄皮果凍、涼拌葡萄絲，另搭配嫩煎咖哩雞胸肉、蟹黃百靈菇和菜飯，飯後甜點是巨峰葡萄和芒果鮮雕片。

112年紫戀大村-大村葡萄觀光文化季，預定6月10日在大葉大學門口西南側愛心樹舉辦，當天有葡萄故鄉自行車巡禮、農產文創市集、親子藝術同樂趣等活動，下午鄉公所拍賣5千盒優質葡萄禮盒，晚上民眾草地野餐，享用大葉大學指導設計的葡萄特色風味餐，欣賞葡萄巨星演唱會。

彰化縣112年紫戀大村—大村葡萄觀光文化季今天開幕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣112年紫戀大村—大村葡萄觀光文化季今天開幕。記者簡慧珍／攝影
大葉大學餐旅管理系師生製作葡萄咕咾肉。記者簡慧珍／攝影
大葉大學餐旅管理系師生製作葡萄咕咾肉。記者簡慧珍／攝影

大葉大學

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