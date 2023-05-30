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怕步火葬場撤案後塵 彰化市向陽長照樂活館案力拚過關

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市向陽社區活動中心將改善為彰化市向陽長照樂活館。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽社區活動中心將改善為彰化市向陽長照樂活館。記者劉明岩／攝影

彰化市火葬場規劃案因市代會反對被迫撤案，總經費1億7千多萬元的向陽長照樂活館案，地方也有雜音，市代會明天將審查是否出具土地使用同意書，成為另一矚目焦點。彰化市長林世賢今天低調表示，支持中央及縣府長照政策，也會尊重民意決定；彰化縣衛生局長葉彥伯說，若取得土地使用同意書，預定年底發包，最快兩年可以完工啟用。

向陽長照樂活館是計畫將目前占地800坪的向陽社區活動中心打掉改建，依彰化縣衛生局規畫，預定興建地上五樓建築，一樓將維持社區活動中心，二樓是公設民營托嬰中心，三樓是失智據點及輔具中心，四樓是社區式日間照護中心，五樓則是婦幼「彰化夢想館」，各樓層都約有150坪空間。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，向陽長照樂活館總經費約1億7780萬元，衛福部去年已核定3378萬元補助款，其餘由縣府自籌。市公所不用配合款，不過要出具土地使用同意權，已由市公所向市代會臨時會提案審查。

葉彥伯說，如果取得土地使用同意書後，預定年底即可發包，順利的話，兩年內可以完成，在施工這段期間，目前向陽活動中心的關懷據點，市公所會另做安排。由於向陽長照樂活館前臨向陽公園，縣長王惠美指示，包括公園內的兒童遊戲設施、排水等也會一併改善。

不過，地方對向陽長照樂活館出現反對聲音，日前即有20多名里民到市公所陳情，質疑既有活動中心才建20多年就要拆除，是浪費公帑，對未來樂活館納入失智、失能長者使用也有疑慮，要求另覓他地興建。由於彰化市火葬場案才在市代會鎩羽而歸，彰化縣衛生局及市公所都不敢掉以輕心，希望市代會支持。

葉彥伯說，由於縣內高齡化的速度非常快，所需要大型電梯、無障礙設施等，必須事先考慮到未來這些設備的需求，所以仍需以滿足未來會出現的托嬰、日照、長照、失智失能等需求優先考量，縱使現有活動中心未達25年，但是未來托嬰、日照、長照等需求將會無法滿足所需，經全面通盤考量序辦理拆除新建，不會違背任何行政程序。

葉彥伯指出，配合衛生福利部一國中學區一日照中心政策，彰化縣全縣至少已有20座類似長照衛福大樓，分布在7成的鄉鎮，在彰化市則規劃4棟，其中介壽北路的長照綜合大樓快要完工，向陽、下廍由市公規劃設計，民族新村舊址則由縣府規劃設計，會有失智的家屋、日照、托嬰等場館。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，若取得土地使用同意書，彰化市向陽長照樂活館最快兩年就可以完工。記者劉明岩／攝影
彰化縣衛生局長葉彥伯說，若取得土地使用同意書，彰化市向陽長照樂活館最快兩年就可以完工。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽社區活動中心將改善為彰化市向陽長照樂活館。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽社區活動中心將改善為彰化市向陽長照樂活館。記者劉明岩／攝影
預定以1億7000多萬元的彰化市向陽長照樂活館。示意圖／彰化縣衛生局提供
預定以1億7000多萬元的彰化市向陽長照樂活館。示意圖／彰化縣衛生局提供

長照 向陽

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