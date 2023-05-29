盧秀燕精打細算 政府普發的6千元她這麼用

台中市長盧秀燕上午參視察位在霧峰「舊省政府教育廳」的身障服務據點和長青學苑，同時也大方運用政府普發的6千元購買身障學員製作的手工皂，再轉贈給在長青學苑上課的長輩們，提醒大家要勤洗手、安心防疫。

盧秀燕參觀身障學員小作所的活動空間時，學員拿著指引牌介紹他們平日的活動內容。她坐下來和學員們一起折起裝手工皂的盒子，還說自己要跟他們學。

盧秀燕接著拿出6千元現金，購買50顆手工皂，後來在視察長青學苑的長輩們時，即分送給他們。她也在長青學苑和學日語的長輩們互動，同時也講了幾句日語，並與學員們合影。

盧秀燕除了呼籲市民支持身障產品，也提醒大家，新冠肺炎疫情來到第4波，台中市確診人數增加約3成，若有相關症狀要提高警覺、及時就醫，也鼓勵長輩接種疫苗。另外，最近還有腸病毒疫情，希望大家加強預防，勤洗手做好防疫。

盧秀燕說，她在2020年和2021年，分別用三倍券和五倍券購買身障朋友製作的產品，也再轉贈發揮用途，就像這次也一樣，她有好好思考這筆錢的用途，並發揮更大用途。