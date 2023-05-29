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盧秀燕精打細算 政府普發的6千元她這麼用

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕用政府普發的6千元購買唐氏症學員們製作的肥皂。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕用政府普發的6千元購買唐氏症學員們製作的肥皂。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕上午參視察位在霧峰「舊省政府教育廳」的身障服務據點和長青學苑，同時也大方運用政府普發的6千元購買身障學員製作的手工皂，再轉贈給在長青學苑上課的長輩們，提醒大家要勤洗手、安心防疫。

盧秀燕參觀身障學員小作所的活動空間時，學員拿著指引牌介紹他們平日的活動內容。她坐下來和學員們一起折起裝手工皂的盒子，還說自己要跟他們學。

盧秀燕接著拿出6千元現金，購買50顆手工皂，後來在視察長青學苑的長輩們時，即分送給他們。她也在長青學苑和學日語的長輩們互動，同時也講了幾句日語，並與學員們合影。

盧秀燕除了呼籲市民支持身障產品，也提醒大家，新冠肺炎疫情來到第4波，台中市確診人數增加約3成，若有相關症狀要提高警覺、及時就醫，也鼓勵長輩接種疫苗。另外，最近還有腸病毒疫情，希望大家加強預防，勤洗手做好防疫。

盧秀燕說，她在2020年和2021年，分別用三倍券和五倍券購買身障朋友製作的產品，也再轉贈發揮用途，就像這次也一樣，她有好好思考這筆錢的用途，並發揮更大用途。

舊省政府教育廳是台中市的歷史建築與文化資產，透過空間活化，1樓做為長青學苑，2樓則是多元的身障服務據點，服務有需要的身障朋友與家庭，目前有中華民國唐氏症基金會及財團法人瑪利亞社會福利基金會進駐服務。

台中市長盧秀燕購買身障者製作的肥皂轉贈給長青學苑的長者們。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕購買身障者製作的肥皂轉贈給長青學苑的長者們。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕視察身障者的小作所環境。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕視察身障者的小作所環境。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕購買身障者製作的肥皂轉贈給長青學苑的長者們。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕購買身障者製作的肥皂轉贈給長青學苑的長者們。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕購買身障者製作的肥皂轉贈給長青學苑的長者們。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕購買身障者製作的肥皂轉贈給長青學苑的長者們。記者黃寅／攝影

盧秀燕 普發6000

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