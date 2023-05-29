搶攻東南亞旅客 麗寶樂園渡假區邀泰、馬網紅團來台體驗
疫情解封，麗寶樂園渡假區為推廣東南亞遊客到渡假區旅遊，邀請來自泰國、馬來西亞百萬知名網紅團到渡假區體驗吃、喝、玩、樂、住、購一站式玩樂行程，來自馬來西亞的網紅，對探索世界的「斷軌式雲霄飛車」印象最深刻。
同行的泰國網紅團，初遊台灣就對台灣留下深刻印象，同團的Chery是泰國先生選拔Top10，也是泰國電視電影知名藝人，社群擁有大量粉絲，此次受邀到麗寶樂園渡假區旅遊，他說印象最深刻是台中的地標高聳的巨大「天空之夢摩天輪」，搭乘到最高點可同時看到山跟海的風景，夜晚還有繽紛的創意燈光秀。
馬來西亞的網紅，對探索世界「斷軌式雲霄飛車」念念不忘，搭乘時速度最快可達時速94公里，垂直降落的超速度感，讓她們想一試再試。
渡假區希望透過網紅社群影響力，讓外國旅客也能感受麗寶樂園渡假區，更了解台灣人文風情，促進外國人來台旅遊潮。
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