南投埔里親水節6月見 園區趕工升級

南投埔里桃米親水公園是戲水勝地，前年因管理、設施損壞問題封園，經整建，去年重啟舉辦「埔里親水節」，隨時序入夏，民眾期盼開園玩水消暑。鎮公所表示，親水節預定6月4日到8月27日登場，已陸續完成周邊環境整頓，提供安心戲水場域。

桃米社區發展協會則表示，目前已陸續完成親水公園周邊環境清潔，同時加強巡視維護相關設施及管線，經初勘水源狀況，發現親水公園的公廁及淋浴間水源稍嫌不足，規畫暫由鄰近民宿供水協助支應，將呼籲民眾節約用水及維持環境整潔。

此外，桃米親水公園供水來自野溪及山泉，易受到午後強降雨影響，土砂若沖刷而下，水源濁度恐飆升，須待泥砂在池底淤積，再派員清砂維護，相當耗時費力，水保局南投分局為此協助改善，去年著手規畫設置蓄水池、過濾及沉砂池。

水保局南投分局表示，歷經年餘時間，成功取得蓄水池、沉澱池的興建用地，並在今年5月發包動工，預計工期約1.5個月，工程若順利，可望趕在親水節結束前啟用，未來將能有效改善親水公園池水混濁狀況，穩定園區的水量與水質。