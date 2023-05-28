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清水火車站跨站天橋完工 市府加碼提供20席免費停車格

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市清水火車站的跨站天橋「清水之眼」完工，市府興建臨時停車場，有20席免費停車格。圖／台中市新聞局提供
台中市清水火車站的跨站天橋「清水之眼」完工，市府興建臨時停車場，有20席免費停車格。圖／台中市新聞局提供

台中市清水火車站新地標「清水之眼」跨站天橋定完工，後站居民節省逾20分鐘。但附近停車又是問題，交通局在南新路202巷2號至20號前的閒置空地，設臨時停車場，本月起有20席免費停車格，減少通勤違停現象。

清水火車站後站居民如須搭車得繞到前站，徒步至少25分鐘，開車約8分鐘。跨站天橋「清水之眼」開通，節省路程，南社里居民進一步希望妥善規劃後站停車空間。

交通局長葉昭甫說，清水區銀聯段1311地號公有地暫時閒置，地方民意代表及居民積極爭取設置停車場，已開放使用。

葉昭甫說，台中近年來積極興建停車場，也因應商圈或住宅帶動車潮，為覓地不易找出新方案，多處原為平面的停車場，改建為立體停車場增加停車格數。

此外，交通局進一步盤點閒置的公有土地，在基地開發前，向代管單位爭取規劃為小型停車場。

台中市清水火車站的跨站天橋「清水之眼」完工，市府興建臨時停車場，有20席免費停車格。圖／台中市新聞局提供
台中市清水火車站的跨站天橋「清水之眼」完工，市府興建臨時停車場，有20席免費停車格。圖／台中市新聞局提供

停車場 火車站 台中市

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