彰化第三場就博會36家徵才 月薪8萬找機械繪圖員

彰化縣第三場就業博覽會今天在和美實驗學校登場，最高月薪8萬元由省權實業公司開出，至少3人應徵。縣政府勞工處表示，廠商參加就博會徵才的薪資門檻為月薪2萬7千元，今天開出月薪平均3萬2千元，縣政府會盡力擺脫低薪縣惡名，鼓勵公司企業分潤給員工。

縣政府今年規畫舉辦6場「2023彰化優職x技能加值」就博會，場場提供1千個工作機會，今天近36家廠商徵才，縣政府邀請汽車相關產業怡利電子、惠朋、帝寶、成興彈簧、金豐機器、中部汽車、耀億及彰化客運等8家大型知名廠商設攤，包括其它產業的職缺從製造業、服務業、餐飲業、醫療到保全，約1千人到就博會覓職，等於每人都有一個工作機會。

縣長王惠美說，今天透過就業媒合勞資雙方，一方面讓需要工作的勞工有多項選擇，另一方面也讓優質資方企業找到理想員工，勞資雙方一起為彰化這塊土地、為台灣拚經濟。

彰化師大附工校長石文傑表示，彰化推動技職一條龍，縣長王惠美常到學校勉勵學生多參加國中到高中職業類科的職業技藝競賽，今年彰化縣選手參加「第46屆國際技能競賽」拿到6面金牌，彰師附工占兩面，今天「汽車技術」金牌選手詹許堃到場現身說法，希望鼓勵在地青年、在地就業、在地發展。

勞工處長何俊昇說，今天初步就業媒合率67.3%，最高薪資由精密機械公司省權實業開出，機械設計繪圖人員月薪8萬元，至少3人應徵，縣政府持續「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，鼓勵企業聘用學籍或戶籍為本縣青年，提供實習機會最高補助2萬4千元，畢業後繼續留任原實習企業就業且雇主以2萬8千元起薪僱用，縣政府最高補助1萬2千元，現有調查統計數字顯示全國失業率3.67%，彰化縣3.6%，失業率持續下降。