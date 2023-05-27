東豐快速道路第1、2標 拚下半年發包

國道四號豐潭段通車後，地方期盼東豐快速道路早日完工，去年10月延宕多時的第3標土牛段復工，第3標新興段上月順利發包，台中市建設局長陳大田說，新興標可銜接台3線，銜接國四的第1、2標有長達2公里的隧道工程正在細部設計，預計下半年工程招標，若順利發包，明年初動工，2026年可望通車。

東豐快被稱為山城救命線，國民黨議員吳振嘉表示，東豐快第4、5標2018年完工後，因環評爭議，導致工程停擺，2021年終於通過二階環評，第3標流標好幾次終於發包，希望快速完成，山城人相當期待。

國四豐潭段今年通車，地方更關切東豐快進度，陳大田說，新興段可銜接到台3線，第1、2標可銜接到豐原端，更與國四串連，未來山城交通可與國道串連，也能分流台3線車流。

陳大田表示，東豐快2014年8月動工，因環評爭議導致工程停擺，市長盧秀燕上任後重啟環評，終於在2021年通過，並啟動用地、都市計畫變更及工程，土牛段去年10月開工，新興段也在上個月順利發包。

陳大田說，第1、2標有長達2公里的隧道工程，地質、工法與消防安全等得特別考量，目前正進行細部設計，預計今年下半年工程招標，若能順利發包，預計明年初可以動工，東豐快可望在2026年通車。