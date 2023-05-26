再拚生育率！在南投市生 7月1日生育津貼每胎4萬元

南投人口流失加劇，首善之區南投市人口跌破10萬人，新生兒逐年下滑，為提高南投市的生育率，南投市長張嘉哲提出全新的生育補助實施計畫，將生育津貼從1萬元提高至3萬元，今天獲代表會三讀通過，加上縣政府補助1萬元，7月1日起實施，準媽媽在南投市生一胎，一次就能領4萬元。

南投市公所表示，南投市人口107年還有10萬154人，108年跌破10萬大關，今年人口數9萬7504人，而去年全年新生兒僅420人，不到全市的百分之一，出生率嚴重下跌。

張嘉哲說，出生率下滑，和年輕人普遍有著「養不起」、「不敢生」觀念，但人口結構下跌，不只影響人口數，未來國小學生人數將大幅減少，影響學校招生運作和財政收入，層面既廣且深。

為了鼓勵年輕夫婦生育，張嘉哲請社會課擬定措施，將現有生育津貼從1萬元提高至3萬元。為了在今年就能實施，趕在市代會定期大會前，送代表會審議，並以追加預算方式支應新增預算，在代表會支持下，今天三讀通過。

市公所表示，今年7月1日起出生的新生兒都可領到市公所3萬元的生育津貼，並以新生兒數為計算方式，一胎新生兒3萬元、雙胞胎6萬元、3胞胎則是9萬元。這項計畫一但實施，第一胎總數4萬元的補助。

申請資格為父母其中一人，在南投設籍滿一年，計畫不溯及既往，新生兒須在今年7/1出生，且設籍於本市，出生後3個月內請領，超過視為放棄。

張嘉哲說，感謝代表會的支持，讓提高生育津貼計畫順利通過，除了鼓勵大家生育，也對媽媽們孕育子女辛勞表達敬意，希望南投市的爸媽們，可以加緊腳步，勇敢的生育。

南投市黃姓上班族說，現在生養孩子費用相當高，增加生育津貼只是杯水車薪，不會因此想要再生一個，但原本就有生育計畫的夫妻，多了2萬元補助，還是有幫助。