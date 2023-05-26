兒時回憶殺！天雨浴佛 八卦山大佛修復今再見風華

矗立一甲子的彰化縣地標「八卦山大佛」，因長年風吹日曬，外表落漆、內部滲水嚴重。 為迎接今年彰化建縣300年，彰化縣政府以3千多萬元辦理修復，卻歷經9次流標後才完成發包，經過國內多位知名匠師協力修復後，在今天浴佛節舉辦完工典禮， 八卦山大佛再現風華。

彰化縣文化局表示，彰化八卦山大佛是仿照日本奈良鎌倉大佛，蓮花座直徑長14公尺，高約22公尺，屬於鋼筋混凝土建築，佛像內部共有6層，從1956年興建後，卻因八七水災，直到1961年才完工，曾有東亞第一大佛美名，是彰化地標，也是彰化八景之首，是很多人共同的童年回憶，2002年列入歷史建築。

但八卦山大佛長年經過風吹雨打，大佛表面受損以及內部滲水嚴重，縣府2019年向文化部爭取總經費達3100萬元、縣府負擔465萬元，辦理大佛修復工程，卻因疫情、原物料及缺工等因素，經過9次流標，卻又因施工方式等問題，導致工程延宕，直到2021年才重新招標，最近才修復完成，可說一波三折。

彰化縣政府選在今天浴佛節，舉辦八卦山大佛修復完工儀式，天空也下起雨來，縣長王惠美在主持典禮時說，適逢彰化建縣300年，天甘霖浴佛，正好見證這歷史的一刻，期待八卦山大佛的重見風華，不僅成為彰化縣文化資產歷史建築修復的亮點，也讓這個有大家共同記憶的彰化守護神，持續守護、陪伴彰化縣民。

文化部常務次長李連權表示，八卦山大佛是很多人共同的記億，每次他順路經過彰化，都會前來八卦山參拜大佛，發現有些內部要再補強，文化部將全力支持後續的內部修繕工程；八卦山大佛風景協會董事長張世良表示，大佛是大家的，他每天都來禮佛，保佑台灣有風無颱，有雨無災，也歡迎大家有空來走走。