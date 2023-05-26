你有我沒有？台中物調券 民代質疑分配機制成謎

你領券了沒？台中市府推出30萬份「物調券」，民眾能用200元兌換面額400元物調券消費。中市議員周永鴻指出，市府未能「雨露均霑」，多個行政區沒有物調券領取及使用地點，各點發放份數分配機制不清，讓部分攤商覺得像「次等公民」。經發局表示，潭子區因沒有市府列管市場與攤商，因而未能發券。

物調券首波15萬份從昨(25日)起在70處公有零售市場、攤販集中區和商圈開放兌換，並限制在兌換場域內使用。

周提到，並非台中市全部行政區皆有兌換點，例如，梨山有規劃發放點，但超過10萬市民的潭子區，卻沒有一處可以領取並使用。

周永鴻舉例，大雅公有零售市場、大雅學府商圈屬於同個生活圈，店家數相當，分別為43家和42家，但商圈有3000份券可發放，公有零售市場卻僅有1000份，足足少了兩倍。

大雅公有零售市場攤商們困惑，為何物調券數量分配落差這麼大，質疑市場攤商是否被視為「次等公民」？神岡公有零售市場攤商反映，僅分配到500份，竟成為分配數最少的市場之一？

經發局長張峯源表示，部分轄區因沒有市府列管市場與商圈，例如潭子區，因而沒有發放；另，物調券23處為商圈、47處為黃昏市場、夜市與市場，兩者是分開計算，依比率分配物調券，因而券數不是均分法。

此外，物調券分配數量是各類別場域依其規模大小、攤商店家數量進行分配,，在事前準備工作階段，各類場域均分別召開至少兩次以上說明會議，已向各自治組織說明物調券分配數量的原則。