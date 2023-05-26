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生人迴避！彰化不到3個月連8場送肉粽、和美占6場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。報系資料照
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。報系資料照

彰化縣和美鎮本月28日晚間將舉辦一場「送肉粽」科儀，並公告行經路線，這是彰化縣不到3個月來，第8場「送肉粽」，更是和美地區的第6場，如此密集令地方十分訝異。縣議員賴清美說，「送肉粽」可以安定人心，但案主不乏90多歲獨居老人，政府有必要正視社會安全網的破洞。

「送肉粽」儀式是彰化鹿港沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。近年來，「送肉粽」儀式越辦越多，甚至流行到內陸，甚至外縣市。

和美鎮本月28日晚間這場送肉粽儀式，案主是一名受病魔所苦的老婦在自家尋短，家屬透過禮儀社請法師舉辦送煞儀式，經公告當晚從9時30分至12時，和美鎮東發路代天宮至彰新路全家便利商店封路辦理法會，用路人在此時段避免進出，

科儀則是從當晚10點30分舉行，11點15分出發至出海口，沿途將從東發路→右轉彰新路→左轉高速公路下道路→左轉東谷路→東萊路→右新中路→左轉堤岸旁至出海口。

彰化縣已知從3月5日以來，連同28日這場，83天以來，共舉辦8場「送肉粽」科儀，其中和美地區就有6場，有民眾在網路留言，「送肉粽」原本是鹿港沿海一帶的送煞科儀，「和美現在竟比鹿港還多。」

和美區縣議員賴清美說，和美地區過去較少辦「送肉粽」科儀，近年來受風氣影響，確實偏多，尤其最近更是密集，造成民眾疑慮，但舉辦 「送肉粽」儀式可以安定人心，應尊重家屬的做法，尤其和美地區辦的送肉粽科儀簡化，且都是用車輛載送，時間甚短，民眾毋須恐慌。

賴清美說，據她所知，和美地區舉辦的「送肉粽」科儀，其中有兩位是90多歲的獨居老人，政府應正視背後的問題，包括經濟景氣不好、社會安全網出現漏洞等問題，尋求解決，才可以減少民眾尋短的憾事一再發生。

曾辦過至少50場「送肉粽」儀式的資師法師顏文讚說，「送肉粽」既有公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶緊閉門窗，但如果必須參與儀式，過程中，建議口裡含著一顆未剖開的檳榔青，待儀式結束就吐掉，如果中途遇到送肉粽，則隨手摘下路邊青草或樹葉捏在手裡，待送肉粽隊伍通過後，再丟掉，這就是「一青破三煞」的道理。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。報系資料照
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。報系資料照
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。報系資料照
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。報系資料照
彰化縣和美鎮本月28日晚間將舉辦一場「送肉粽」科儀，並公告行經路線。記者劉明岩／翻攝
彰化縣和美鎮本月28日晚間將舉辦一場「送肉粽」科儀，並公告行經路線。記者劉明岩／翻攝

送肉粽

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