刺繡「人間國寶」劉千韶 葫蘆墩中心展出80多件繡畫

刺繡「人間國寶」劉千韶，擔任台中巿葫蘆墩文化中心刺繡工藝研習講師32年，傳承刺繡歷程，適逢館慶40周年，劉與29位學員以「巧繡花緣」為主題，展出80多件千絲銀線交織出精美細膩、涵蘊生活美學的繡畫創作，展期即日起至6月18日止。

葫蘆墩文化中心表示，劉千韶創作時間自1973年至今逾50年，創作展現台灣及日本刺繡的文化傳承與特色，設色典雅深具藝術價值。

此次展出80多件繡功精湛作品，「龍蟠鳳逸」運用骨螺提煉的礦物染料、五色層次的帝王紫及金屬發條等特殊材質為主軸，呈現赤龍紫鳳的立體針法紋樣；「富貴福至」及「吉祥花景」透過特殊多樣的刺繡技法，呈現立體層次的牡丹及花景布局，彰顯豐饒的意象。

展出學員之一的王仕萍，當年覺得新奇而報名參加研習班，沒想到一待就超過20年，是目前最資深的學員。王仕萍傳習劉千韶精湛的繡工技巧及針法，其作品「絢麗雀翎慶吉祥」耗時超過一年才完成，孔雀栩栩如生，與旁邊盛開的花相映成趣。

無形文化資產保存者「人間國寶」劉千韶，致力推廣的刺繡傳統工藝，劉說，30年前從事專業和服刺繡，因公司停業，剛好應邀至葫蘆墩文化中心授課，且參加編織工藝館第一屆工藝競賽榮獲首獎，成為她人生的轉捩點。

開班多年，學員熱誠參與，讓她人間國寶的路更加璀璨，這次師生聯展集多年教學大成，展現學員研修多年技藝，讓她感動又驕傲。

劉千韶在刺繡班指導學生配色概念與針法手感，漫遊緞面、釘線、盤金等傳統刺繡針法，此次成果展學藝專精的學員們展現匠心獨具、技藝精湛的繡畫藝術作品，達到技藝傳承的真正目的。