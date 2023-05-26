台中iBike1.0故障多 陸續汰換

台中公共自行車分為iBike1.0、YouBike 2.0' rel='YouBike 2.0' data-rel='/2/190205' class='tag'>YouBike 2.0，iBike1.0自2014年營運，車身老舊鏽蝕斑駁，坐墊龜裂，單車族也抱怨兩代系統不相容，iBike故障多；市議員林祈烽質疑，市府每年花大錢補助，但單車品質差浪費公帑，也影響形象。市府表示，已要求廠商加強改善，6千多輛iBike1.0將陸續汰換升級，提供更優質服務。

台中市公共自行車已設置1309站，全國最多，成為民眾學生通勤、代步最佳交通工具。但不少單車族抱怨，常遇單車手把歪斜，煞車不靈等狀況，每次借車都需仔細檢查，以免「踩雷」。

林祈烽說，微笑單車一輛營運要價5萬元，市府iBike倍增計畫7年投入5.08億廣設站點，但廠商服務品質跟不上。1.0的腳踏車斑駁鏽蝕，座墊破損，置物籃堆滿垃圾，多日不見整理；且兩代系統不符，借還車不方便，要求市府加強稽查，並提出改善報告。

蘇姓高中生說，許多同學騎單車上課，車輛租借需求大，尖峰時段單車公司台還會派人員現場協助，加速車輛提供，但車況品質不一，借車時還是得留意挑選。

交通局說，台中市自109年底起推動「iBike倍增計畫」，將iBike1.0升級為YouBike 2.0，並讓兩系統共站，目前已設置1309站，全市共9768輛單車，1.0有6115輛，2.0系統3653輛，考量民眾的使用方便和車輛年限，今年將陸續汰換1.0系統，提供更好的服務。

市府1999接受到微笑單車陳情數共321件，5大常見問題為站點租借狀況、增減站點、系統不相容、場站環境及車體問題；將請廠商加強盤點流量較大的場站，增加單車數量。

交通局也要求業者加強定期場站清潔及巡檢、車輛維護。並呼籲民眾若發現故障單車，可將單車椅墊反轉180度，避免下一位使用者誤騎，並撥打1999通報，加速維修效率。