台中鐵砧山和大安濱海樂園設施改善 明年底完工

台中市大甲鐵砧山和大安濱海樂園，市府將做改善工程，提升旅遊品質，市議員李文傑今天和風管所到場會勘，二項工程預計今年10月動工，明年底完工。

市議員李文傑今天和台中市風景區管理所所長林政勳、頂店里長黃安鎮等人到鐵砧山現勘討論二處設施改善，所長林政勳說明，此次針對鐵砧山及濱海樂園分別挹注4500萬及3000萬元，中央47.5%、地方負擔52.5%，針對現有設施改善並做整體規劃，讓原妙法寺旁步道成為全齡友善休憩步道，配合點與點的連結讓來訪旅客更能體驗鐵山風情；濱海樂園也藉由觀光路廊的更新及防風植栽的種植，讓整體環境優化，二項工程預計10月動工，明年底完工。

頂店里里長黃安鎮說，鐵砧山這個步道吸引很多在地跟外來的民眾，大家都戲稱這邊是好漢坡，很適合大家運動排汗，也希望藉由改善後可以讓這個角落被重視，點亮地方景點。