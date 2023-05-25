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台中鐵砧山和大安濱海樂園設施改善 明年底完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲鐵砧山和大安濱海樂園設施改善工程，預計今年施工，市議員李文傑今天和風管所到場會勘。圖／市議員李文傑服務處提供
台中市大甲鐵砧山和大安濱海樂園設施改善工程，預計今年施工，市議員李文傑今天和風管所到場會勘。圖／市議員李文傑服務處提供

台中市大甲鐵砧山和大安濱海樂園，市府將做改善工程，提升旅遊品質，市議員李文傑今天和風管所到場會勘，二項工程預計今年10月動工，明年底完工。

市議員李文傑今天和台中市風景區管理所所長林政勳、頂店里長黃安鎮等人到鐵砧山現勘討論二處設施改善，所長林政勳說明，此次針對鐵砧山及濱海樂園分別挹注4500萬及3000萬元，中央47.5%、地方負擔52.5%，針對現有設施改善並做整體規劃，讓原妙法寺旁步道成為全齡友善休憩步道，配合點與點的連結讓來訪旅客更能體驗鐵山風情；濱海樂園也藉由觀光路廊的更新及防風植栽的種植，讓整體環境優化，二項工程預計10月動工，明年底完工。

頂店里里長黃安鎮說，鐵砧山這個步道吸引很多在地跟外來的民眾，大家都戲稱這邊是好漢坡，很適合大家運動排汗，也希望藉由改善後可以讓這個角落被重視，點亮地方景點。

李文傑表示，他感謝中央及台中市府和永信集團、妙法寺及北汕防風林自治會努力，希望藉由市府與地方合作活化地方觀光產業；他相信經過這二處風景區設施的改善及妥善規劃，能吸引更多的旅客到海線旅遊，進而帶動地方經濟。

台中市大甲鐵砧山和大安濱海樂園設施改善工程，預計今年施工，市議員李文傑今天和風管所到場會勘。圖／市議員李文傑服務處提供
台中市大甲鐵砧山和大安濱海樂園設施改善工程，預計今年施工，市議員李文傑今天和風管所到場會勘。圖／市議員李文傑服務處提供
台中市大甲鐵砧山和大安濱海樂園設施改善工程，預計今年施工，市議員李文傑今天和風管所到場會勘。圖／市議員李文傑服務處提供
台中市大甲鐵砧山和大安濱海樂園設施改善工程，預計今年施工，市議員李文傑今天和風管所到場會勘。圖／市議員李文傑服務處提供

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