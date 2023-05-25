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台中市「靜城專案」攔檢改裝車 測噪音也排氣檢驗揪空汙

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市4月28日起推動「靜城專案」，全面取締噪音改裝車輛，並加重裁罰，更將改裝噪音車輛納入排氣檢驗對象。圖／台中市環保局提供
台中市4月28日起推動「靜城專案」，全面取締噪音改裝車輛，並加重裁罰，更將改裝噪音車輛納入排氣檢驗對象。圖／台中市環保局提供

台中市4月28日起推動「靜城專案」，全面取締噪音改裝車輛，並加重裁罰，更將改裝噪音車輛納入排氣檢驗對象。環保局表示，曾一天攔檢13輛改裝機車，其中6輛機車排氣檢驗不合格，依違反空汙法開罰1500元，並要求車主限期改善，若未能在1個月內改善並複驗通過， 將按次處罰直至改善為止；針對噪音超標部分，也「從重處分」裁處3600元。

環保局表示，市府全面取締噪音改裝車輛，由環保局聯合警察局及交通監理單位執行「靜城專案」，4月28日起啟動為期2個月，透過聯合攔查勤務、科技執法及加重處罰等手段，強力取締產生噪音的改裝車輛，並同時納入排氣檢驗，針對違規改裝噪音車將擴大取締，如經攔查檢測不合格，將一併告發處分。

環保局長陳宏益提醒，未經過認證的改裝排氣管，多數未能發揮消音功能，騎士本身在高噪音環境下，聽力容易受到傷害，且又影響周遭安寧，「損人害己」。

另查，攔查改裝車以5年內新車為主，近半年攔檢平均不合格率為32.43%，遠高於去年機車平均定檢不合格率3.8%。由於改裝車多數未裝置空汙防制設備（觸媒轉化器），改裝業者若不當修配車輛或販售未經主管機關檢驗合格的排氣管，不僅產生噪音，也會造成空汙，環保局將持續加強稽查，杜絕改裝車汙染。

台中市4月28日起推動「靜城專案」，全面取締噪音改裝車輛，並加重裁罰。圖／台中市環保局提供
台中市4月28日起推動「靜城專案」，全面取締噪音改裝車輛，並加重裁罰。圖／台中市環保局提供

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