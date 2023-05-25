台中市「靜城專案」攔檢改裝車 測噪音也排氣檢驗揪空汙

台中市4月28日起推動「靜城專案」，全面取締噪音改裝車輛，並加重裁罰，更將改裝噪音車輛納入排氣檢驗對象。環保局表示，曾一天攔檢13輛改裝機車，其中6輛機車排氣檢驗不合格，依違反空汙法開罰1500元，並要求車主限期改善，若未能在1個月內改善並複驗通過， 將按次處罰直至改善為止；針對噪音超標部分，也「從重處分」裁處3600元。

環保局表示，市府全面取締噪音改裝車輛，由環保局聯合警察局及交通監理單位執行「靜城專案」，4月28日起啟動為期2個月，透過聯合攔查勤務、科技執法及加重處罰等手段，強力取締產生噪音的改裝車輛，並同時納入排氣檢驗，針對違規改裝噪音車將擴大取締，如經攔查檢測不合格，將一併告發處分。

環保局長陳宏益提醒，未經過認證的改裝排氣管，多數未能發揮消音功能，騎士本身在高噪音環境下，聽力容易受到傷害，且又影響周遭安寧，「損人害己」。