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久旱不雨轉暴雨 彰化文蛤大量死亡損失一億多 農民盼補助

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
芳苑鄉沿海養殖文蛤大量死亡，立委陳素月等人今天前往視察災情。圖／陳素月服務處提供
芳苑鄉沿海養殖文蛤大量死亡，立委陳素月等人今天前往視察災情。圖／陳素月服務處提供

彰化縣芳苑鄉沿海養殖文蛤因久旱不雨，再加上日前突強降雨，氣候變遷過大，文蛤不斷死亡，彰化縣養殖協會執行長楊福錦說，今天災害比去年還嚴重，損失約有一億5千萬元，希望農委會比照台南與雲林，能補助養殖農民，讓養殖戶至少還有錢可以買文蛤苗再復養。

立委陳素月接獲彰化縣議員洪騰明反映今年文蛤死亡災情嚴重，今天邀集農委會漁業署、水產試驗所、縣府農業處與芳苑鄉公所前往芳苑養殖魚塭會勘，彰化縣養殖漁業發展協會林濟民理事長、彰化縣養殖協會楊福錦執行長與彰化縣漁業養殖促進協會林鴻文理事長也都到場關心。

今天視察的文蛤養殖池幾乎死了近九成文蛤，楊福錦說，久旱不雨，日前又突強降雨，造成養殖池鹽水急速淡化，文蛤大量死亡，而且有些文蛤是慢慢死亡，災損量愈來愈多，有的養殖池達九成死亡率，目前平均死亡率約六成，災損非常嚴重。

楊福錦說，彰化縣文蛤產值原本高達7億元，但近年連年災損，每公頃養殖成本高達60萬元，加上近年飼料也漲價約二成，許多養殖農民還養到賠本，目前文蛤價格約每台斤50到55元，也在低檔，盼政府能補助災損才能讓農民可以順利復養。

陳素月說，彰化縣是台灣第三大的文蛤養殖基地，僅次於台南市、雲林縣，佔全台總面積9166公頃的18％，約有1600公頃，而產量則達9千公噸，產值超過4億元，為漁民帶來不少收益。但近幾年受豪雨、乾旱、颱風等極端氣候影響，西部沿海縣市時常傳出文蛤大量暴斃災情，漁民苦不堪言。

陳素月說，今日緊急會勘後，已爭取到農業委員會漁業署應允，於彰化縣政府正式提報後，水產試驗所立即啟動原因判定，不足資料由漁業署協助，並朝天然災害救助核定方向努力；而近十年文蛤災情相對嚴重，漁業署應協助從技術或育種，找出原因，並輔導漁民有能力因應未來之挑戰。

芳苑鄉沿海養殖文蛤大量死亡，立委陳素月等人今天前往視察災情。圖／楊福錦提供
芳苑鄉沿海養殖文蛤大量死亡，立委陳素月等人今天前往視察災情。圖／楊福錦提供

文蛤 災損 彰化

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