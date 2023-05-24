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疫情再起！彰化縣送500元禮券 鼓勵長者接種完整疫苗

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣衛生局從今天起，提供65歲以上長者接種基礎劑、基礎加強劑及第1次追加劑者送500元禮劵，以提升尚未完整接種COVID-19疫苗長者的接種意願。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局從今天起，提供65歲以上長者接種基礎劑、基礎加強劑及第1次追加劑者送500元禮劵，以提升尚未完整接種COVID-19疫苗長者的接種意願。圖／彰化縣衛生局提供

新冠肺炎解封之後，近期疫情又有上升趨勢，其中65歲以上個案占75%，彰化衛生局從今天起，提供65歲以上長者接種基礎劑、基礎加強劑及第1次追加劑者500元禮劵，以提升尚未完整接種COVID-19疫苗長者的接種意願，獲得完整免疫保護力。

彰化縣衛生局指出，依據疾病管制署疫情監測資料顯示，國內近期COVID-19疫情上升，從今年3月20日至5月14日，國內本土COVID-19併發症個案累計5758例，其中65歲以上長者占75%，為加強對65歲以上長者保護，降低感染COVID-19重症及死亡風險，呼籲65歲以上長者完整接種COVID-19疫苗。

衛生局長葉彥伯說，疫情解封之後，一般民眾陸續恢復常態性聚餐、聚會和外出旅遊，忽略戴口罩、勤洗手和消毒等應有的防疫作為，造成新的一波疫情，呼籲6個月以上民眾，除了打滿3劑疫苗之外，今年1月1日起，最好都能補打一劑莫德納BA.4/5次世代疫苗，以增進免疫保護力。

衛生局表示，65歲以上縣民，歡迎使用彰化縣醫療院所疫苗預約系統線上預約，若不方便使用線上預約，合約醫療院所也同樣有提供電話預約服務，請攜帶健保卡及黃卡至預約合約醫療院所完成接種。

合約醫療院所名單可上彰化縣衛生局網頁查詢：https://sites.google.com/view/changhua-covid19-vacc/

預約網址：https://wbma1.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve.aspx

衛生局 次世代疫苗 新冠肺炎 彰化 COVID-19

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