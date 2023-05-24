看好疫後台灣觀光醫療 阿布達比親王來台參訪

迎接後疫情時代，各國邊境陸續解封，台灣擁有高階醫療技術等，吸引阿拉伯聯合大公國阿布達比酋長國皇家律師Saif親王來台參訪。台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦醫師今天說，Saif在5月17日起訪台15天，此行參觀台灣醫療技術、能源科技及投資環境，作為未來投資台灣的參考依據。

許景琦說，他在今年2月初組織代表團，前往阿拉伯聯合大公國等海灣國家，宣傳台灣優質的醫療和自然觀光資源。阿布達比為了進一步了解台灣高階醫療技術和清潔能源科技，特別派遣Saif回訪台灣15天。

許景琦說明，Saif在5月19日參觀台灣觀光醫療發展協會維新醫療集團建國院區，希望觀察醫療技術、能源科技及投資環境，作為阿布達比主權基金等資源在未來投資台灣的參考依據。許景琦還帶領Saif品嚐台中夜市美食，讓Saif對台中的觀光旅遊及夜生活讚不絕口。

Saif在5月20日，由台灣觀光醫療發展協會文化藝術總監張鏸藝及中華海峽珠寶交流協會副理事長陳純美的陪同下，參觀明道大學智慧科學院，Saif對AI的發展特別感興趣，隨後參數學博物館，聽取鳳翔航太公司無人機產業報告。

當天下午，Saif參觀彰濱秀傳紀念醫院，對醫院的設備、人文園區印象深刻，尤其對微創手術訓練中心高科技3D立體顯現的影像為培育微創手術的搖籃，獲Saif的肯定。