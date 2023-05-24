人行道3問題 中市議員促檢討

台中市議員提出人行道三大問題，電箱與行道樹浮根擋道、坑洞等缺失，大里區竟有人行道埋沒在野草中，另學區騎樓停滿機車，讓學童與車爭道。建設局長陳大田說，建設局盤點570處電箱，去年起分期解決，移除不適合行道樹、翻新步道，以人為本。

營建署統計，台中市截至去年底有人行道的長度是1839公里，市區道路總長度為2869公里，人行道普及率增加至64.09％，居六都第三。但議員要求市府質量並重。

議員江和樹舉大里區自強街，人行道寬度不到規定1.5公尺，電箱占路，還有路樹浮根，有人因此跌倒，整條人行道還被野草埋沒。

議員何文海表示，台中人行道有三大問題，常有變電箱、消防栓；鋪面破舊不堪，雨天積水易；樹穴、樹根凸起影響通行。他建議市府通盤檢討，先改善人口密集區，遷移電箱，並用透水佳的建材改善排水問題。

建設局表示，已盤點570處舊型變電箱阻道，自去年起分期程解決，已完成130處下地或退縮；行道樹如路寬不足2.5公尺，就以低矮灌木為主，移除不適合樹種，老舊道路規劃翻新。

議員林祈烽提到，有些騎樓雖合法停滿機車，導致行人難穿越，須與車爭道，險象環生。他要求市府檢討，兼顧行人安全與騎士權益。

建設局表示，市府推動「安學專案」，前4年完成95校聯外道路，改善交通。今年規劃改善24校，教育局與都發局將加強盤點；另議員指出，學校周邊騎樓停車造成學童險象環生。副市長黃國榮說，將跨局處檢討。